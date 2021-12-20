Как изменится пенсионный возраст в 2022 году

Одним из главных условий назначения страховой пенсии по старости в 2022 году останется достижение гражданином пенсионного возраста. При этом в будущем году продолжится переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию постепенно растет, чтобы только к 2028 году достичь запланированных величин. Об этом «Российской газете» рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

По его словам, в первом полугодии будущего года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, достигшие 56,5 лет и родившиеся во второй половине 1965 года. Но если трудовой стаж женщина составляет 37 и более лет, то она имеет право выйти на пенсию в 55 лет, как это было раньше.

Мужчины начнут получать пенсионные выплаты по достижению возраста 61,5 лет. Имея же трудовой стаж 42 года, они смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет.

При этом для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла, а также увеличится минимально необходимый для назначения пенсии стаж — с 12 до 13 лет.

Вместе с тем Соловьев отмечает, что некоторым категориям граждан пенсия назначается досрочно. Например, это те граждане, которые работали в тяжелых и опасных условиях, а также представители социально-значимых профессий — педагоги, врачи, водители, спасатели и другие. Также досрочно выходят на пенсию граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, многодетные матери.