Число умерших от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2020–2021 годах значительно выросло

О негативных последствиях эпидемии новой коронавирусной инфекции, а именно – о влиянии инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи по профилю «кардиология» рассказал заведующий научно-исследовательским отделом ишемической болезни сердца ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, профессор Алексей Панов.

— Число умерших от ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда в условиях новой коронавирусной инфекции 2020–2021 годах значительно выросло. Это вызвано целым рядом причин: влиянием самой инфекции на течение сосудистых заболеваний, отказом от обращений за медицинской помощью, задержкой с оказанием экстренной помощи из-за противоэпидемических мер и повышенной нагрузки на стационары, ограничением проведения плановых эндоваскулярных и хирургических вмешательств, ограничением диспансерного наблюдения, снижением эффективности вторичной профилактики. Как результат – рост смертности от болезней системы кровообращения, — сообщил Алексей Панов.

По словам специалиста, высокий риск развития сосудистых заболеваний, включая ИБС, ассоциирован с традиционными факторами риска атеросклероза – это возраст пациента, мужской пол, гиперхолестеринемия, курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая болезнь почек. Пожизненная свобода пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний невероятно велика при отказе от курения. К сожалению, большое количество пациентов даже после реваскуляризации миокарда продолжают курить.

Медикаментозная терапия при стабильной ИБС – это, в первую очередь, антиатеротромботические средства – антиагреганты и гиполипидемические препараты, включая статины, эзетимиб и новейшие препараты из группы кумабов. В большинстве случаев стратегическое значение имеют блокаторы ренинангиотензиновой системы и бета-блокаторы, особенно после перенесенного инфаркта миокарда. Среди антиангинальных средств выделяют препараты первой линии – короткие нитраты, бета-блокаторы и антагонисты кальция. И вторая линия, которая представлена у нас в России, такими препаратами, как ивабрадин, нитраты длительного действия, никорандил, ранолазин и триметазидин.

Также врач добавил, что по результатам исследования COMPASS, для улучшения прогноза пациентов со стабильной ИБС следует рассмотреть усиление антитромботической терапии путем добавления к аспирину антикоагулянта ривароксабана в специальной «сосудистой» дозе. Это особенно актуально для пациентов с высоким риском ишемических событий без высокого геморрагического риска.