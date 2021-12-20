В правительстве РФ заявляют, что «QR-закон» не потребует бюджетных расходов

Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели закон о внедрении QR-кодов в общественных местах. 82 депутата, включая полный состав фракции «Справедливая Россия», проголосовали против. Один из основных аргументов — будущие многомиллиардные расходы на компенсацию пострадавшим отраслям бизнеса, несмотря на то, что в правительстве заявляют: законопроект не потребует бюджетных средств. Об этом сообщила депутатам зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В то же время, как следует из данных, приведенных на заседании Госдумы депутатом от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Александром Аксененко, предварительные подсчеты только по одной отрасли — пассажирские авиаперевозки — показывают убытки не менее 90 млрд рублей. По словам депутата, не лучшая картина складывается и в других отраслях, вынужденных предоставлять услуги только после предъявления клиентами QR-кодов.

— В течение месяца было много споров вокруг внесенного на рассмотрение в Госдуму законопроекта о QR-кодах. Говорили о сегрегации, говорили о морально-этической составляющей. Но сегодня я решил говорить на понятном правительству языке. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета. На мой взгляд, это неверно! — заявил Александр Аксененко. — Как известно, в регионах, в которых введены QR-коды, бизнес уходит в тень. Резко падает спрос на посещение кинотеатров, общепита, торговых центров. Вопрос: есть ли какие-то расчеты, аналогичные тем, что произвели авиаперевозчики? Кто будет компенсировать эти убытки? Кстати, авиаперевозчики очень быстро обратились за компенсацией в правительство РФ. По итогу законопроект о введении QR-кодов на транспорте не дошел до рассмотрения.

Как сообщила Голикова, отвечая на вопрос депутата, она «не в курсе данных расчетов авиаперевозчиков». При этом, по словам зампреда правительства РФ, меры поддержки бизнеса, принятые по результатам добровольно-принудительных выходных дней, позволили сохранить бизнес и, как следствие, более 5 млн рабочих мест. В настоящее время, после возможного принятия закона о QR-кодах, в правительстве обещают мониторить ситуацию с целью последующего введения мер возможной поддержки бизнеса, если возникнет такая необходимость.

— Осенью, после начала эпидемиологического подъема, было принято решение о поддержке наиболее пострадавших отраслей, — сообщила Татьяна Голикова. — Коллеги предложили включить в проект постановления, который сегодня вынесен, предложения о мониторинге экономической ситуации для последующего реагирования, если такое будет необходимо.

В ближайший месяц перед принятием законопроекта во втором чтении его противники намерены подготовить к нему ряд поправок.