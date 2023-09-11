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Как изменится рынок розничного кредитования и сбережений?

  • 11/09/2023, 15:30

Как изменится рынок розничного кредитования и сбережений?
Эксперты ВТБ в ходе ВЭФ-2023 обозначили наиболее вероятные тренды в ключевых сегментах.

Рынок розничного кредитования ждет замедление

По оценке ВТБ, в 2023 году объем рынка розничного кредитования в России превысит 14,3 трлн рублей, что почти на 40% больше результата прошлого года и на 4% — 2021 года (без учета рынка POS-кредитования).

С учетом роста ключевой ставки и мер ЦБ по «охлаждению» рынка в четвертом квартале темпы роста могут замедлиться, — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов в ходе ВЭФ-2023.

Он также назвал ключевые тренды, которые ожидаются на розничном рынке:

Залоговое кредитование по-прежнему будет драйвером розничного сегмента в кредитном бизнесе — объем продаж на рынке по итогам года превысит 7,5 трлн рублей. В частности, в рамках ипотеки заемщики заключат сделки на сумму более 6 трлн рублей, что на 28% превысит результат прошлого года и на 8% опередит рекордные продажи 2021 года. В сегменте автокредитов банк впервые ожидает роста продаж до 1,5 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть — 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.

В части кредитов наличными общий объем продаж на рынке достигнет 6,8 трлн рублей. Его рост будут сдерживать регуляторные ограничения, которые направлены на снижение долговой нагрузки россиян. Их влияние приведет к уменьшению среднего чека по кредитам. Дополнительные макропруденциальные изменения более, чем на четверть охладят выдачи беззалогового кредитования для всех игроков, а общий объем рыночного портфеля в четвертом квартале может показать снижение. Такая ситуация, безусловно, активизирует конкуренцию среди банков, которые будут привлекать заемщиков ценовыми условиями продуктов.

—  На фоне отложенного спроса прошлого года рынок розничного кредитования до сентября развивался рекордными темпами, особенно в сегменте залогового кредитования. В августе многие клиенты стремились воспользоваться «старыми» ставками, в результате чего последний месяц лета получился нетипично активным, но уже осенью мы ждем изменения тренда. В результате резкого повышения ключевой ставки, изменения ценовых параметров по кредитам и введения регуляторных ограничений в части ипотеки и кредитов наличными мы вернулись к прогнозу роста рынка на 40% к 2022 году, который давали в начале лета. Дальнейшее повышение ключевой ставки, которое не исключено уже 15 сентября, может дополнительно повлиять на результаты кредитной активности населения, —  сказал Тимур Смирнов.

Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что, в свою очередь, повлияет на замедление инфляционных процессов, отмечают в ВТБ.

Ипотека: смещение спроса

Повышение ключевой ставки и меры регулятора по «охлаждению» рынка кредитования сместят традиционный пик спроса на ипотеку с четвертого квартала на третий. Однако повышенный спрос на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордный результат, который впервые в истории превысит 6 трлн рублей продаж. С таким прогнозом в рамках ВЭФ-2023 выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По оценке банка, повышенный спрос на ипотеку в третьем квартале обусловлен ускоренным выходом заемщиков на сделки по «старым» условиям на фоне ужесточения политики ЦБ. Только на последней неделе августа количество сделок с недвижимостью выросло сразу на 40%, причем повышенная активность формировалась как на вторичном, так и первичном рынке. Это говорит о резко возросшей концентрации спроса, который в иной ситуации равномерно распределяется до конца года.

В нынешних условиях выдачи июля-сентября очевидно станут для рынка рекордными. По оценке экспертов, на них придется более 30% всех потенциальных продаж этого года. К четвертому кварталу заемщики реализуют большинство запланированных сделок, и несмотря на традиционный фактор сезонности, на рынке может начаться «охлаждение». Если в 2020 году на него приходилось 36% от общего объема выдач, в 2021 году — 29%, в 2022 году — 34%, то в нынешнем доля может снизиться примерно до 20%. Такой прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне 12% и текущих условиях льготной ипотеки.

— В нынешних условиях регулятор вынужден прибегать к мерам по стабилизации кредитной активности населения, стимулируя розничных клиентов больше сберегать, нежели тратить. Поэтому текущий год окажется уникальным: с одной стороны, рынок покажет рекорд продаж, с другой — он во многом будет обеспечен обычно «тихими» летними месяцами. Наша задача — максимально удовлетворить возросшую активность заемщиков и сконцентрироваться на работе по госпрограммам, от развития которых во многом будет зависеть дальнейшая судьба рынка. С учетом их однозначных ставок, стоит ожидать явного «перекоса» спроса в сторону первичных объектов, — прокомментировал Сергей Бабин. — Насколько долго это продлится и какими будут условия программ — зависит от правительства и ЦБ. При этом мы уверены в необходимости оказывать адресную помощь льготным категориям заемщиков, например — учителям, для которых на Дальнем Востоке мы снижаем ставку.

От рынка привлеченных средств ждут рекорда

При этом эксперты ВТБ повысили прогноз объема привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках. Об этом в рамках ВЭФ-2023 заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

— Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 пп. В новых условиях основным спросом клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки, — отметила Наталья Тучкова. — По оценке эксперта, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов сроком до трех месяцев продолжит расти.

По ее словам, на фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян выступают инструменты в отечественной валюте. По итогам восьми месяцев 2023 года портфель рублевых сбережений частных клиентов банка увеличился на 12% и достиг 5,2 трлн рублей. Опережающими темпами растут вклады: за январь-август их объем в банке увеличился на 16%. При этом после повышения ставок в августе спрос на рублевые депозиты с увеличенной доходностью вырос в 2,6 раза.

— Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами — к исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В итоге к концу года общий портфель привлеченных средств достигнет 43,5 трлн рублей, что станет для нашей страны рекордом за последние 8 лет. Повышенные ставки по сберегательным продуктам сейчас однозначно говорят о том, что на российском финансовом рынке наступило время вкладчика, — заявила Наталья Тучкова.

При этом эксперт отметила, что объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты — прежде всего, китайский юань.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : прогнозы финансового рынка ипотека ВЭФ-2023 ВТБ вклады


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