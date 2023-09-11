У россиян при пересечении границы с ЕС могут отобрать практически все личные вещи

Согласно документу, разъясняющему отдельные пункты санкционного законодательства, опубликованному на официальном сайте Еврокомиссии, россиянам, путешествующим в Европу, теперь запрещен въезд на личных автомобилях с российскими номерами, включая ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях.

По сведениям издания Лента.ру, под запрет попадают легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек. Причем изъять их могут независимо от того, используются они в частных или коммерческих целях.

Юристы, в свою очередь, поясняют, что разъяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер и каждая из 27 стран ЕС может интерпретировать их по-своему.

Специалисты считают, что ряд государств, входящих в ЕС, например, Италия не будут применять санкций в отношении физлиц из РФ, однако страны вроде Германии могут быть настроены куда решительнее.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посоветовал российским туристам, планирующим поездки в Европу, быть осторожнее в путешествиях в страны ЕС на личных автомобилях.

Следует отметить, что в приложении XXI к статье 3i указываются не только автомобили, но и мобильные телефоны, ноутбуки, косметика, сумки, которые тоже не могут быть ввезены россиянами в личных целях даже временно. В перечень также включены туалетная бумага, шампуни, фотокамеры, зубные щетки, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из кожи и меха.

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