Полицейский проник в квартиру через окно для задержания преступника

Сотрудник полиции проник в квартиру на втором этаже через окно для задержания преступника. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

9 сентября в отделение полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы Новосибирска о краже цепочки с кулоном. Женщину у подъезда дома по улице Высоцкого, поджидал неизвестный мужчина, а затем сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

На место прибыл экипаж полиции. Они провели опрос потерпевшей и свидетелей. Свидетели пояснили, что мужчина забежал в соседний подъезд, где по их словам он проживает. Когда же полицейские постучали в дверь подозреваемого он им не открыл.

Однако это не остановило сотрудника полиции и он проник в квартиру (2 этаж) через окно последствии задержав мужчину. Оказалось, что 37-летний подозреваемый был раннее судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и причинение умышленного вреда здоровью.

Отдельно отмечается, что полицейский который произвел блестящее задержания был отлично подготовлен.

— Сотрудник патрульно-постовой службы 3 года служит в органах внутренних дел. Является кандидатом в мастера спорта по карате, увлекается футболом и хоккеем. Полицейский поддерживает себя в отличной физической форме, что необходимо для выполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка и защиты граждан от преступных посягательств, — говорится в сообщении.

37-летний задержанный признался еще в двух фактах аналогичных преступлений, совершенных на территории Октябрьского района. Полиция полагать, что мужчина причастен к серии имущественных преступлений на территории Новосибирска.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

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