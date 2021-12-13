Как купить безопасный салют в Новосибирске?

В предпраздничный период в Новосибирске активизировались незаконные точки по реализации пиротехники. На минувшей недели удалось закрыть две из них, представлявшие из себя переоборудованные под киоски железнодорожные контейнеры. Они была размещены на Красном проспекте в Заельцовском районе и на территории Октябрьского района. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

— При поддержке правоохранительных органов, городского управления МВД оперативно их убрали, — сообщает мэр. — Без помощи полиции мы бы оперативно это сделать не смогли. Наша процедура — довольно громоздкая, предполагает на это 10 суток. Мы убрали эти объекты. Это является предупреждением для всех остальных предпринимателей в части незаконной торговли.

По словам главы города, в настоящее время «ларьки» находятся на штрафстоянке, а реализуемая в них продукция проходит проверку на контрафактность.

Напомним, что о громоздкости процедуры демонтажа незаконных нестационарных конструкций в ноябре депутатам горсовета Новосибирска сообщали и аудиторы городской контрольно-счетной палаты. Как следует из докладов аудиторов, масла в огонь подливает и количество ответственных за демонтаж объектов подразделений муниципальной власти: в качестве таковых выступают департамент земельных и имущественных отношений, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, департамент строительства и архитектуры, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент связи и информатизации, а также администрации района, Городской центр наружной рекламы (ЦНР), Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) и МУП «Сибирское гостеприимство». По мнению представителей контрольно-счетной палаты, такое количество задействованных структур приводит к размыванию ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в результате чего не только становится непросто найти «крайнего», но и появляются более серьезные проблемы для города в целом, в том числе финансовые.