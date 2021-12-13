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Работодатели не знают, какие кадры готовят в Новосибирской области

  • 13/12/2021, 16:06
Автор:
Новости Новосибирской области
Специальная информационная система позволит не только аккумулировать данные о потребности бизнеса в кадрах и их наличии, но и спрогнозировать эту потребность.

Информационную «кадровую» систему, разработанную на базе Министерства образования и НГТУ в рамках пилотного проекта и обкатанную весной 2021 года, необходимо более основательно донести до бизнеса. Такое поручение в рамках оперативного совещания в региональном правительстве дал губернатор Андрей Травников руководителям министерств.

Продолжить работу по информированию работодателей о том, что такая система есть, что прогноз делается на основании их запроса, чтобы весь бизнес, все сферы экономики знали об этом, заявил глава региона. Информации недостаточно, лично я убедился в этом, встречаясь с предпринимателями. Звучало, что якобы не готовятся специалисты текстильной промышленности. Готовятся. Проблема в том, что выпускники не закрепляются на предприятиях. Задача работодателей: создавать комфортные условия для этого. Что касается прогноза подготовки кадров, то он делается. Поэтому важно, чтобы каждый руководитель предприятия на территории области знал об этой работе.

Как следует из доклада министра образования Сергея Федорчука, для наполнения системы использовались самые разные данные: опрос работодателей, органов местного самоуправления, использовались данные статистики, данные вакансий и резюме, данные образовательных учреждений и сценариев социально-экономического развития.

У нас почти 10 тысяч различных организаций создали личный кабинет, сообщает министр. От опрошенных 2,6 тысячи организаций (примерно треть) представили данные о кадровой потребности, 36% прислали информацию об ее отсутствии, еще треть не приняли участие в опросе. В форму были загружены данные баланса трудовых ресурсов, сведения о вакансиях работодателей, показатели социально-экономического развития области, статистическая информация, данные потребности организаций, реализующих инвестпроекты. Сформирован прогноз потребности на 20222028 годы.

По информации, полученной с помощью новой информационной системы, в соответствии с прогнозом потребность в кадрах составила 167 тысяч человек: из них 46 тысяч специалисты с высшим образованием, 115 тысяч со средним, 6 тысяч неквалифицированные работники. Среднегодовой объем потребности в специалистах с СПО составляет от 14 до 18 тысяч человек ежегодно, с высшим образованием — от 5 до 9 тысяч.

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : работа бизнес


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