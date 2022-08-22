За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 80%

— За последние сутки в Новосибирской области выявлено 408 заболевших коронавирусной инфекцией (Сутками ранее — 390. — Ред.). Госпитализировано 11 человек. Коечный фонд достаточен, — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в области зарегистрировано 2169 случаев ковида — на 81% больше чем неделей ранее. Среднесуточный прирост заболеваемости — 0.1%, коэффициент распространения — 1.4.

За неделю в регионе проведено более 62 тыс тестов.

— Темпы заболеваемости коронавирусом увеличиваются. В конце августа планируется провести тестирование преподавательского состава, что поможет сдержать распространение коронавируса в школах, — сообщил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

При этом в ведомстве, а также в областном Минздраве напоминают, что началась ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. На минувшей неделе в область было завезено более 400 тыс доз вакцины. За неделю привито около 2.4 тыс человек.

Пока, по данным Минздрава, случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано. Количество случаев ОРВИ, выявленных за неделю, составило 15151 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Новосибирской области на 12 августа составлял 10.8%. Резкий подъем количества заболевших коронавирусом в регионе начался с 17 августа. 20 августа было госпитализировано 116 человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19.