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Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

  • 22/01/2025, 14:45
Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы
В последние месяцы наблюдается рост таких случаев

Банк ВТБ выявил три наиболее распространенные схемы мошенничества, нацеленные на несовершеннолетних. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы запугать детей или обманом склонить их к передаче доступа к родительским средствам.

Основные методы обмана включают:

  • Запугивание по телефону. Мошенники звонят ребенку, выдавая себя за сотрудников полиции или службы безопасности, и сообщают о «чрезвычайной ситуации», угрожая родителям и требуя срочного перевода денег.
  • Обман через игры. Злоумышленники предлагают поддельные акции или призы в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «вознаграждения». Также встречается схема, при которой детям предлагают купить игровую валюту, например, в Roblox, после чего они передают деньги мошенникам.
  • Удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты они уговаривают ребенка установить программы удаленного доступа, позволяя получить контроль над банкингом родителей.

Кредитная организация рекомендует родителям объяснить детям недопустимость выполнения требований незнакомцев, установить родительский контроль на устройствах и активировать уведомления о транзакциях, а также обучить детей, как действовать в случае подозрительных звонков и угроз.

— С каждым годом обманщики становятся все более хитроумными в своих методах, и все чаще они используют доверие детей для достижения своих целей. Родителям нужно обращать внимание не только на собственную финансовую защиту, но и на обучение детей основам цифровой безопасности. Только совместными усилиями можно минимизировать риски столкновения с мошенничеством, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Источник фото: freepik.com/Автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ВТБ


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