Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Банк ВТБ выявил три наиболее распространенные схемы мошенничества, нацеленные на несовершеннолетних. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы запугать детей или обманом склонить их к передаче доступа к родительским средствам.
Основные методы обмана включают:
Кредитная организация рекомендует родителям объяснить детям недопустимость выполнения требований незнакомцев, установить родительский контроль на устройствах и активировать уведомления о транзакциях, а также обучить детей, как действовать в случае подозрительных звонков и угроз.
— С каждым годом обманщики становятся все более хитроумными в своих методах, и все чаще они используют доверие детей для достижения своих целей. Родителям нужно обращать внимание не только на собственную финансовую защиту, но и на обучение детей основам цифровой безопасности. Только совместными усилиями можно минимизировать риски столкновения с мошенничеством, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
Источник фото: freepik.com/Автор: freepik
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