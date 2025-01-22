У новосибирцев резко вырос интерес к поиску новой работы

Количество вакансий, открытых в Новосибирской области за весь 2024 год, на 12% превысило показатели предыдущего года. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

— Самый высокий спрос в 2024 году зафиксирован на кадры из направлений «Рабочий персонал» (23% от всех открытых вакансий за год), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 16%), а также «Строительство, недвижимость» (14%), — уточнили аналитики онлайн-платформы.

Значительнее всего в регионе выросла потребность в специалистах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (+25% вакансий год к году), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+21%), «Розничная торговля» (+20%) и «Страхование» (+19%).

На фоне прироста общего количества вакансий, на 17% увеличилась активность и самих соискателей, размещающих резюме. Больше всего новосибирцев стремилось устроиться в сферу «Продажи, обслуживание клиентов» (18%). В категории «Рабочий персонал» разместили резюме 17% горожан. На третьем месте по популярности оказались «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).

Наибольший прирост резюме произошел в категориях «Автомобильный бизнес» (+38% резюме за год), «Рабочий персонал» (+24%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%), «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» (+19%).

При этом на 16% снизился интерес новосибирцев к работе в сфере «Розничная торговля», а также «Административный персонал» и «Страхование» (по –4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (–3%).

Несмотря на это рынок труда в Новосибирске остается дефицитным, на одну вакансию в регионе приходится 3,9 резюме при норме 4.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стало сложнее трудоустроиться. В регионе вырос уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей.