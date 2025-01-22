СГК приступила к реализации инвестпрограммы на ТЭЦ Новосибирской области

В 2025 году Сибирская генерирующая компания (СГК) вложит в инвестиционные проекты по обеспечению надежности работы оборудования ТЭЦ Новосибирской области и экологические проекты 3,3 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2024 году.

—Для надежности работы оборудования ТЭЦ выполним такие проекты, как реконструкция пиковой бойлерной, замена трансформаторов и паропроводов. В рамках повышения экологичности генерации запланировано строительство автоматизированных систем накопления и отгрузки золы для последующей переработки, а также улучшение режимов горения, чтобы снизить объемы выбросов и ряд других мероприятий, — рассказали в СГК.

Отмечается, что повышение мощности и надежности работы оборудования особенно актуально для ТЭЦ-3, с учетом ее масштабного переоснащения по федеральной программе ДПМ, по которой предстоит к 2027 году полностью заменить две турбины.

Общие вложения в ремонты и в инвестпроекты на пяти ТЭЦ Новосибирской области составят в 2025 году 8,3 млрд рублей.