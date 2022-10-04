Как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости?

После объявления о частичной мобилизации число желающих выехать из РФ резко возросло. Выбор большинства россиян пал на страны, для посещения которых не нужно оформлять визы. В частности, речь идет о Грузии, Армении, Казахстане, Киргизии и Турции. В связи с этим и цены на аренду жилья в этих странах стали стремительно расти.

Так, по данным риэлторов специализированного казахского сайта «Крыша», почти на 35% подорожала аренда жилой недвижимости в районах Казахстана, граничащих с Россией. Например, в Актобе и Уральске стоимость размещения за последнюю неделю выросла на 34%, в Костанае — на 25%, в Павлодаре — на 19%, в Семее и Петропавловске — примерно на 15%. При этом подорожание аренды в мегаполисах Казахстана незначительное. В Астане и Алма-Ате цены выросли всего на 5%. В столице, например, средний ценник на съем однокомнатной квартиры в месяц составляет примерно 415 долларов (около 24 тыс. руб.).

Как сообщают риэлторы Ташкента, цены на аренду квартир за последние два месяца у них выросли в два раза. Однако, несмотря на это, некоторым компаниям приходилось обращаться к коллегам за помощью, так как их собственные предложения были уже выкуплены.

В Тбилиси ситуация ничем не лучше.

— Теперь снять квартиру даже со стандартным ремонтом в столице Грузии можно минимум за $1 тыс. в месяц, если очень повезет, — цитирует слова москвички Кристины «Ъ».

В Киргизии цены на аренду жилья выросли примерно на 30%. Это касается однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Пока не очень много россиян в Турции, в основном все едут в Стамбул, поэтому в других городах найти жилье по приемлемой цене — выполнимая задача. Так, в пригороде Бодрума можно снять двухкомнатную квартиру за 40 тыс. рублей в месяц. При этом она будет расположена в тихом месте и с видом на море.

Риэлторы Ташкента, кроме всего прочего, отмечают также изменения структуры сделок, которые произошли на рынке вторичной недвижимости из-за наплыва россиян в Узбекистан. Они сообщают, что стали нередкими случаи, когда клиенты, которые хотели продать свои квартиры, принимают решение этого не делать, чтобы иметь возможность в дальнейшем заработать на аренде.

В Киргизии владельцы недвижимости пошли еще дальше. По словам редактора издания Kloop.KG Айжамал Джаманкуловаи, они стали принудительно прощаться со своими местными квартиросъемщиками, чтобы сдать жилье россиянам, но по гораздо более высокой стоимости. О подобных прецедентах рассказывают и новосибирцы, проживающие в Казахстане. За последнюю неделю арендодатели попросили их либо платить больше, либо съезжать.