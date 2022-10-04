Рекламодателям

Как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости?

  • 04/10/2022, 18:21
Автор:
аренда недвижимости в безвизовых странах
В частности, речь идет о Грузии, Казахстане, Киргизии и Турции.

После объявления о частичной мобилизации число желающих выехать из РФ резко возросло. Выбор большинства россиян пал на страны, для посещения которых не нужно оформлять визы. В частности, речь идет о Грузии, Армении, Казахстане, Киргизии и Турции. В связи с этим и цены на аренду жилья в этих странах стали стремительно расти.

Так, по данным риэлторов специализированного казахского сайта «Крыша», почти на 35% подорожала аренда жилой недвижимости в районах Казахстана, граничащих с Россией. Например, в Актобе и Уральске стоимость размещения за последнюю неделю выросла на 34%, в Костанае — на 25%, в Павлодаре — на 19%, в Семее и Петропавловске — примерно на 15%. При этом подорожание аренды в мегаполисах Казахстана незначительное. В Астане и Алма-Ате цены выросли всего на 5%. В столице, например, средний ценник на съем однокомнатной квартиры в месяц составляет примерно 415 долларов (около 24 тыс. руб.).

Как сообщают риэлторы Ташкента, цены на аренду квартир за последние два месяца у них выросли в два раза. Однако, несмотря на это, некоторым компаниям приходилось обращаться к коллегам за помощью, так как их собственные предложения были уже выкуплены.

В Тбилиси ситуация ничем не лучше.

— Теперь снять квартиру даже со стандартным ремонтом в столице Грузии можно минимум за $1 тыс. в месяц, если очень повезет, — цитирует слова москвички Кристины «Ъ».

В Киргизии цены на аренду жилья выросли примерно на 30%. Это касается однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Пока не очень много россиян в Турции, в основном все едут в Стамбул, поэтому в других городах найти жилье по приемлемой цене — выполнимая задача. Так, в пригороде Бодрума можно снять двухкомнатную квартиру за 40 тыс. рублей в месяц. При этом она будет расположена в тихом месте и с видом на море.

Риэлторы Ташкента, кроме всего прочего, отмечают также изменения структуры сделок, которые произошли на рынке вторичной недвижимости из-за наплыва россиян в Узбекистан. Они сообщают, что стали нередкими случаи, когда клиенты, которые хотели продать свои квартиры, принимают решение этого не делать, чтобы иметь возможность в дальнейшем заработать на аренде.

В Киргизии владельцы недвижимости пошли еще дальше. По словам редактора издания Kloop.KG Айжамал Джаманкуловаи, они стали принудительно прощаться со своими местными квартиросъемщиками, чтобы сдать жилье россиянам, но по гораздо более высокой стоимости. О подобных прецедентах рассказывают и новосибирцы, проживающие в Казахстане. За последнюю неделю арендодатели попросили их либо платить больше, либо съезжать.

Фото: pexels.com — RODNAE Productions

171

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : недвижимость безвизовые страны аренда


Цены на молоко

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.
Читать статью >>
загрязнение водоемов

Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.
Читать статью >>
Метро в Омске

Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

Губернатор Омской области отметил, что пока рано говорить, во сколько обойдется этот проект.
Читать статью >>
Добыча золота

В Новосибирске оштрафована московская золотодобывающая компания

За нарушение законодательства о недропользовании при добыче золота.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

Выяснились причины отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

04/10/2022, 18:09

Мошенники пытались заработать на праздничном ажиотаже с цветами перед 8 марта

04/10/2022, 17:10

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

04/10/2022, 17:06

Красноярского инвестора поймали на продаже леса налево

04/10/2022, 16:50
Популярное

На «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации

04/10/2022, 10:04

В российских ТЦ могут появиться «Почта России» и офисы МФЦ

03/10/2022, 16:55

Чем отличаются понятия «бронь» и «отсрочка»?

03/10/2022, 15:54

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить справки для бизнеса онлайн за 15 минут

04/10/2022, 17:20

Получайте дополнительный доход до 3,5% годовых с картой Банка «Левобережный»

04/10/2022, 10:31

Производитель быстровозводимых модульных зданий из Новосибирска повышает эффективность

03/10/2022, 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска