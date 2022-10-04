Выяснились причины отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

В аппарате вице-премьера правительства РФ прокомментировали причину отставание от запланированного графика строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

— Согласно отчету, отставание от запланированного графика строительства арены связано с ошибками в проектной документации, несоответствием проектной и сметной документаций, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих, — сообщили в аппарате вице-премьера агентству.

Напомним, 23 августа во время рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести служебную проверку по срыву сроков стройки ледовой арены. Чернышенко уточнил, что строительство завершено только на 70%, отставание по срокам составляет 78 дней. Также заместитель председателя правительства России напомнил, что на ледовую арену из федерального бюджета было направлено 6 млрд рублей. Отметим, что ровно год назад, во время предыдущего «Технопрома», на площадке строительства ЛДС Дмитрию Чернышенко было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

Строительство ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Объект общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Изначально ледовая арена строилась в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира в Новосибирске, который должен был пройти в начале 2023 года. Чемпионат был отменен в связи со спецоперацией. Работы на объекте стартовали в 2019 году. В настоящее время на ледовой арене ведется внутренняя отделка. Сдать комплекс планируется осенью 2022 года. Стоимость всего комплекса работ на площадке изначально оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей — непосредственно строительство ЛДС. Недавно на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков пояснял, что ледовая арена подорожала на 30%.

Ранее редакция сообщала о том, что ледовая арена в Омске была сдана раньше срока, хотя ее строительство началось позже, чем в Новосибирске.