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Сильный эмоциональный стресс — прямая дорога к мигрени

  • 05/10/2022, 10:00
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Как лечить мигрень
Также ее способны спровоцировать бессонница, шоколад и красное вино, уверены эксперты.

Что такое мигрень?

Мигрень – это неврологическое заболевание, которое проявляется приступами от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц.

Основным симптомом болезни является головная боль, которая бывает очень сильной. К другим симптомам относятся тошнота и рвота, а также непереносимость света и звуков.

Если во время головной боли человек испытывает тошноту, его раздражает свет или звук, а головная боль нарушает привычную активность, то скорее всего это приступ мигрени.

Кто страдает от мигрени?

Мигренью страдает каждый седьмой взрослый, так что заболевание встречается достаточно часто. У женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте. У девочек мигрень, как правило, начинается в период полового созревания. Так как имеется наследственная предрасположенность к развитию мигрени, то это заболевание передается из поколения в поколение.

Что может вызвать приступ мигрени?

Спровоцировать возникновение мигрени могут сильный эмоциональный стресс, бессонница и употребление шоколада или красного вина, считают врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов и врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева, пишет «Лента.ру».

По словам Нэи Георгиевой, привести к мигрени способны также умственные и физические перегрузки, критические дни, голод, продукты, содержащие тирамин, высокое атмосферное давление, переутомление.

Как лечить мигрень?

Лекарственные препараты для снятия приступа мигрени называют средствами для купирования мигрени.

К ним относятся безрецептурные анальгетики, большинство из которых содержит аспирин, ибупрофен или парацетамол. Специалисты уточняют, что парацетамол наименее эффективен. Отмечается, что растворимые формы этих препаратов, например, шипучие таблетки действуют эффективнее и гораздо быстрее.

Профилактика мигрени

По словам Георгиевой, в качестве профилактических мер возникновения мигрени следует прибегнуть к психотерапии и мышечной релаксации. Если у человека эмоционально и физически напряженная работа, ему подойдут психотерапевтические сеансы, массаж, акупунктура. Также имеет место медикаментозная профилактика. Для нее применяются бета-блокаторы и антидепрессанты. Следует учитывать, что она должна назначаться строго врачом с учетом хронических заболеваний пациента, предупредила эксперт.

 

Ранее редакция сообщала о способах избавиться от головной боли без таблеток.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации экспертов мигрень как лечить мигрень здоровье головная боль


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