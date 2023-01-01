Как навести порядок в бюджете и научиться его грамотно распределять

Новый год – отличная возможность завести новые полезные привычки.

О том, как превратить желания в финансовые цели и их достигать – в новогодних карточках от Сибирского ГУ Банка России.

— Может показаться, что вести бюджет — это сложно и долго. На самом деле, важно просто начать. Фиксировать доходы и расходы можно с помощью удобных мобильных приложений, на компьютере в таблице или просто от руки в блокноте. Главное, точно контролировать траты и сопоставлять их со своими доходами, — посоветовал начальник отдела финансовой грамотности Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.

Ранее редакция сообщала, что в России супруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие.

Фото предоставлены пресс-службой СГУ, базовое — с сайта pixabay.com