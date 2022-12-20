В России cупруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие

В регионах все чаще отмечается схема, по которой супруги принимают решение оформить развод с целью получить пособие, пишет Парламентская газета. Об этом сообщила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина в ходе заседания Комитета Государственной Думы по вопросам семьи.

Ольга Самарина пояснила, что после развода у бывших супругов расходятся и среднедушевые доходы, что часто дает право одному из них получать соответствующие выплаты.

— Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают, — отметила Ольга Самарина.

Напомним, семья вправе рассчитывать на господдержку на каждого ребенка до достижения им 17 лет. Но, чтобы ее получить, семейный доход должен быть ниже определенного уровня. В каждом регионе он разный.

Ранее редакция сообщала, что утвержден порядок назначения и выплаты универсального пособия на детей и беременным женщинам.

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