Какие законы вступают в силу в январе 2023

1 января

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в новом году будет равен 16 242 руб. в месяц.

Благодаря этому вырастет заработная плата примерно 3,5 млн. работников бюджетной сферы.

Также прожиточный минимум установится на уровне 14 375 рублей.

Единое социальное пособие в области будут получать около 170 тыс человек

Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Основное условие, чтобы среднедушевой доход был не больше двух прожиточных минимумов.

Снижение пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде

Госпошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды составит 350 руб. для физических лиц и 1 тыс. руб. — для организаций.

Обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».

Таким образом, средств на поддержку больных детей станет больше на 21 млрд руб. ежегодно.

Заработает Социальный фонд России

ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионного и социального страхования. Граждане смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат.

— С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами, — пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Среди новосибирских предприятий немало бенефициаров санкций

Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, и перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Кроме того, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть.

Повышение качества школьного образования

Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Защита от мошенничества с квартирами

Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения.

Также новый закон защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Тренеров наделят статусом педагога

Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Антикоррупционные требования к участникам закупок

Должностные лица заказчика или их близкие родственники не могут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Бесплатное питание для работников железнодорожного транспорта

Работники железной дороги, выполняющие аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд, ликвидирующие последствия ЧС и стихийных бедствий, ремонтирующие объекты инфраструктуры, а также сотрудники, очищающие пути от снежных заносов, будут обеспечены питанием за счет работодателя.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество», будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 % от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам расширят соцгарантии

Специалистов по противотуберкулезной помощи обеспечат социальными гарантиями независимо от типа учреждения, в котором они работают. Им сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, получат компенсацию

Волонтерам будут выплачивать компенсацию при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах.

Кроме того, вступят в силу законы, благодаря которым волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.

Как выявить рак на ранней стадии?

Финансирование ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях и выплат врачам за выявление онкологии в рамках диспансеризации и профосмотров продлевается до 2025 года.

Льготы для организаций, оказывающих материальную поддержку колледжам и техникумам

Компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам денежные средства или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной суммы будут регионы.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре

Родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми — при наличии медицинских показаний.

Дачники получат еще один способ голосовать на общих собраниях

Заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала «Госуслуги».

Льготные лекарства по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти.

Защита этнокультурного достояния России

Местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

11 января

Дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, закон коснется 219 тыс. детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет.

Помощь в трудоустройстве

Гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально.

Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.

По материалам пресс-службы Госдумы РФ

Фото пресс-службы Госдумы