Как не ошибиться в выборе китайской машины

Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров в беседе с газетой «Известия» сообщил, что, выбирая подходящую модель, следует знать особенности китайской техники, например, несогласованность механизмов. По словам Бурова, большая доля популярных моделей китайских машин отличаются тем, что в них не до конца синхронизирована работа двигателя и трансмиссии, коробка передач работает с задержкой. Эксперт подчеркнул, что это сильно может мешать при обгоне, когда необходимо быстро обойти транспортное средство, а реакция на педаль газа слабая.

— Если планируете тест-драйв перед покупкой, обязательно оцените отклик двигателя на переключение коробки передач, — рекомендовал эксперт.

Специалист также отметил плохой отклик кнопок, расположенных на панели управления, а также неустойчивый к морозам пластик, который может просто потрескаться, если оставлять ее на улице, а не в теплом гараже.

Кроме того, Сергей буров обратил внимание автолюбителей на то, что за последние пять лет качество китайской техники стало значительно лучше, однако, на сегодняшний день все еще существует проблема с перекрашенными запчастями на новых авто.

Эксперт пояснил, что в ходе производства, когда часть позиций заканчивается, сборщики используют детали другого цвета, предварительно перекрасив их. Таким образом, через несколько месяцев после эксплуатации лакокрасочное покрытие нового автомобиля может повредиться и придется его обновлять.

Перед покупкой Буров посоветовал проверять, сформирован ли каталог запчастей для выбранной модели и где его можно приобрести. Если дилерам неизвестно, когда в нашей стране выйдет каталог запчастей, лучше остановить свой выбор на другой машине, заключил эксперт.

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