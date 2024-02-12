«Всю ночь мы отмывали их от грязи»: 31 собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске

Зоозащитники наши питомник с породистыми собаками на улице Гайдара, где в ужасных условиях жили десятки измученных животных.

— Собаки проводят по десять, а то и более лет взаперти в тесных клетках! Состояние собак ужасное: дерматит, опухоли, гнилые зубы, гной из глаз, истощение, сорванные поганой едой желудки! Всю ночь мы отмывали их от говна! И не с каждой собакой это еще удалось сделать! — рассказала Кристина, зоозащитница и автор Телеграм-канала «Осиротевшие».

Всего из питомника забрали 31 собаку. Каждой нужно обследование в клинике, две были в таком состоянии, что не могли даже стоять на лапах.

По заверению зоозащитницы, в том месте еще остались собаки, которых спрятали хозяева. Они, скорее всего, будут проданы.

Сейчас люди начали разбирать песиков на передержку. Одна из волонтеров, которая забрала к себе питомца, подтвердила, что за собаками совсем не ухаживали.