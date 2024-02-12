«Всю ночь мы отмывали их от грязи»: 31 собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске

Зоозащитники наши питомник с породистыми собаками на улице Гайдара, где в ужасных условиях жили десятки измученных животных.
— Собаки проводят по десять, а то и более лет взаперти в тесных клетках! Состояние собак ужасное: дерматит, опухоли, гнилые зубы, гной из глаз, истощение, сорванные поганой едой желудки! Всю ночь мы отмывали их от говна! И не с каждой собакой это еще удалось сделать! — рассказала Кристина, зоозащитница и автор Телеграм-канала «Осиротевшие».
Всего из питомника забрали 31 собаку. Каждой нужно обследование в клинике, две были в таком состоянии, что не могли даже стоять на лапах.
По заверению зоозащитницы, в том месте еще остались собаки, которых спрятали хозяева. Они, скорее всего, будут проданы.
Сейчас люди начали разбирать песиков на передержку. Одна из волонтеров, которая забрала к себе питомца, подтвердила, что за собаками совсем не ухаживали.
— Вся шерсть в фекалиях, клыков нет, со здоровьем вообще полный пипец. Шугается всего, улицу вообще не знает. Даже три мытья эту вонь не уничтожили, пока к грумеру не сводили, — отметила сибирячка Ольга.
Зоозащитники опубликовали видео с этим питомником в социальных сетях. Жуткие кадры вызвали шквал гневных комментариев. Под постом появился и человек, называющий себя бывшим супругом владельцы этого приюта.
— Она разводила собак. Уже умерла. Эти клеточки создавал я. Собак выгуливали и кормили. У каждой было свое место. Вам не стремно такое распространять? Не было там никакого концлагеря. Их просто разобрали, — говорит Сергей.
Ранее редакция сообщала о том, что отраву разбросали в парке Кирова и на Монументе Славы в Новосибирске.
Базовое: Фото со страницы «Осиротевшие» в Телеграм.
В тексте: Фото/видео предоставлено Ольгой, из группы ВКонтакте «Октябрьский район/Новосибирск».
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