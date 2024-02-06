Автоподборщик дал советы по выбору автомобиля для водителя-новичка

В качестве первой машины автоподборщик и эксперт сервиса Автокод Игорь Шагапов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовал приобретать наиболее распространенную модель, которая активно представлена в регионе автомобилиста-новичка. Ведь так будет легче найти запчасти и кузовные детали.
Вместе с тем, он отметил, что одной из основных ошибок, которую допускают люди при выборе своего первого автомобиля является желание сэкономить. Однако, взяв машину, не глядя на ее внешнее состояние, автомобилист заявляет о неуверенности в своих водительских способностях, и такая позиция, уверен Шагапов, заведомо проигрышная.
Второй немаловажный момент, о котором сказал специалист — безопасность. Для ее гарантии, необходимо посмотреть краш-тесты, отзывы и обзорные видео, прежде чем окончательно сделать выбор в пользу того или другого автомобиля.
Кроме того, к факторам безопасности Игорь Шагапов отнес амортизационные свойства кузовного металла и манеру вождения. Эксперт считает, что первая машина должна быть «ликвидной и понятной», при этом неизвестные марки лучше обойти стороной, так как с ними работать возьмутся далеко не все автосервисы.
Также можно приобрести авто, максимально оснащенное системами пассивной и активной безопасности, например, компактные автомобили с небольшим объемом двигателя (до 1,6 л). Они более просты в управлении, а малый объем двигателя позволит сэкономить на топливе и транспортном налоге, заключил эксперт.
Ранее редакция сообщала, что дилеры все чаще отказываются от ремонта китайских авто.
Фото: ru.freepik.com — senivpetro
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