«Иди на хрен, тварь!»: третьеклассник разгромил чужую иномарку на парковке в Новосибирске

Известный всему городу 9-летний хулиган снова стал героем социальных сетей. Артема* снял очевидец, когда тот громил чужую иномарку на парковке на улице Немировича-Данченко. Третьеклассник пинал по машине, оторвал зеркало и обматерил взрослого мужчину. Диалог был следующим.

― Ты себе хуже делаешь, ― говорит сибиряк за кадром.

― Тебе! ― отвечает хулиган и пинает в дверь.

― Хватит машину ломать, ― предупреждает случайный оператор.

― Сколько хочу, столько и буду ломать, ― отвечает юнец.

― Я сейчас все на видео сниму…. ― строжится очевидец.

― И получишь, ― огрызается Артем.

― И в полицию все передам, ― продолжает мысль мужчина.

― Да иди на хрен*(тут был мат ― При. Редакции), тварь, ― грозит ученик.



За кадром также слышен еще один мужской голос, который просит мальчика уйти, но никаких действий, чтобы его остановить не предпринимает.

― С Артемом был его отец. Но даже он ничего не сделал, чтобы предотвратить его выходку. Благодаря огласке, хозяин автомобиля быстро нашел родителей хулигана. Им пришлось возмещать ущерб за машину. Заявление в полицию он писать не стал, пожалел ребенка, ― рассказали Infopro54 знакомые семьи.

Напомним, дебошира из третьего класса знает весь Новосибирск. В декабре 2023 года он прославился своей выходкой в школе. Артем сломал парты, порвал учебники и тетради своих одноклассников, укусил учителя, вырвал клок волос у завуча. Успокаивать ребенка пришлось с помощью бойцов ГБР.

В начале этого года хулиган начал приходить на уроки с ножом и пугать детей. Классная руководительница не выдержала такого стресса и уволилась.

― У нас теперь новый учитель. Мы везде писали жалобы на этого ребенка, заявления в полицию подавали, но его родители стоят на своем и не хотят изолировать его от наших детей. Сейчас, вроде как, его перевели на другую форму обучения и он будет несколько раз в неделю посещать школу. Сомневаюсь, что это улучшит ситуацию. Он может еще больше разозлиться и оторваться на детях. Его нужно просто изолировать от всех, ― говорит Infopro54 мама одноклассника Артема.

Родители из класса не уверены, что этого мальчика можно перевоспитать. Мама, которая его всячески защищает, не способна повлиять на сына. Артем уже открыто выкладывает в соцсети ролики интимного содержания, курит на камеру электронные сигареты и ведет себя так, словно ему не 9, а уже 18 лет.

Имя ребенка изменено*.

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