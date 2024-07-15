Как не отравиться грибами ― рассказали в Роспотребнадзоре Новосибирской области

Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, как нужно употреблять грибы, чтобы не отравиться.

Жителям Новосибирской области напомнили о том, что для сбора дикоросов нужно выбирать места вдали от дорог и населённых пунктов.

Также нужно брать в «лукошко» те грибы, которые знаешь. Еще немаловажно, что для сохранения первозданного вида рекомендуется складывать их в плетёные корзины.

После грибы нужно в тот же день перебрать и рассортировать по видам. Затем помыть и отварить.

― Грибы трудно усваиваются организмом из-за содержания в них хитина. Поэтому не рекомендуется употреблять в пищу грибы людям с ослабленным здоровьем, особенно с заболеваниями пищеварительной системы, и детям до 14 лет, так как в их организме недостаточно ферментов для их переваривания, ― говорится в сообщении ведомства.

Не стоит забывать, что грибы могут быть причиной очень тяжёлого заболевания – ботулизма.

Ранее редакция сообщала о том, что гриб со вкусом курицы нашла в лесу жительница Новосибирска.