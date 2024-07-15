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Правительство региона отказывается разблокировать счета «ВИС» на строительство моста в Новосибирске

  • 15/07/2024, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Правительство региона отказывается разблокировать счета «ВИС» на строительство моста в Новосибирске
Концессионер должен предоставить подтверждение целевого расходования средств.

Правительство Новосибирской области не собирается идти на уступки и разблокировать счета ГК «ВИС» на строительство четвертого моста. Об этом изданию Сибкрай.ru рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. Он напомнил, что финансирование строительства объекта соглашения осуществляется за счет средств государственного финансирования и инвестиций концессионера.

— Средства, выделенные согласно указанному распоряжению правительства Российской Федерации, в полном объеме перечислены на счет концессионера. Разблокировка банковской организацией указанных средств осуществляется по мере подтверждения соблюдения концессионером целевого назначения их расходования, — отметил министр.

Анатолий Костылевский добавил, что власти региона рассчитывают на то, что концессионер сможет мобилизовать все необходимые ресурсы для возобновления строительства в полном объеме после достижения сторонами соглашения о дальнейших условиях финансирования строительства объекта концессионного соглашения.

Министр транспорта считает, что попытки концессионера добиться увеличения финансирования, ссылаясь на «непредвиденные затраты» не совсем уместны. Он уточнил, что в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации на строительство четвертого моста, получившей в 2017 году положительное заключение Главгосэкспертизы России – о достоверности определения сметной стоимости строительства, был определен максимальный размер непредвиденных затрат в размере не более 3 % от стоимости строительно-монтажных работ.

—Так как концессионер является профессиональным и опытным участником рынка государственно-частного партнерства и должен был разумно предвидеть предпринимательские риски, связанные с привлечением третьих лиц в рамках реализации проекта, внесением изменений в проектную документацию, и иные вытекающие из этих рисков факторы, — подчеркнул он.

Напомним, вопрос о ходе реализации проекта неоднократно поднимался депутатами горсовета и Заксобрания Новосибирской области.

С концессионером четвертого моста в Новосибирске предложили разорвать договор

С концессионером четвертого моста в Новосибирске предложили разорвать договор

В июле депутаты Заксобрания предложили разорвать контракт с «ВИС» на строительство моста. Однако губернатор Андрей Травников на сессии регионального парламента подчеркнул, что сегодня главная проблема с работами на четвертом мосту — не организация работы со стороны концессионера и не нехватка людей, а финансирование.

— Мы ищем решение этой проблемы. Это можно сделать через допсоглашение, но его нужно согласовать с федеральными органами. По четвертому мосту, в отличии от других сложных проектов, вопрос о расторжении концессии не рассматривается, сдача объекта в конце 2025 года остается в силе, — подчеркнул глава региона.

Травников напомнил, что федеральные решения, принятые в период пандемии, позволяют пересматривать стоимость строительства объектов в связи с удорожанием стройматериалов (не более 3%). Однако, нет инструментов, которые бы позволяли подрядчику-концессионеру требовать увеличения стоимости строительства в связи со срывом сроков.

— Минстрой предъявляет штрафные санкции за срыв сроков строительства, — добавил губернатор.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» – ООО «Сибирская концессионная компания». Оно было подписано в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. В мае текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому окончание строительства мостового перехода в створе ул. Ипподромской переносится на декабрь 2025 года. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

В мае между правительством Новосибирской области и дочерней компанией ГК «ВИС» было подписано допсоглашение. По нему разблокируются 460 млн рублей из средств, которые выделил федеральный бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат при возведении объекта.

В июне в ФАС посчитали, что концессионер — группа «ВИС» — «допустил слишком много нарушений при исполнении условий концессионного соглашения» и отказали в выдаче разрешения на продление срока строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действия концессионного соглашения. В «ВИС» официально опровергли доводы о необоснованном завышении стоимости строительства.

После выездного совещания комиссии концессионер предложил в конце 2024 года запустить движение по четвертому мосту в рабочем режиме без развязок. При этом, в «ВИС» допустили, что до полной сдачи объекта движение через мост может быть бесплатным. По мнению экспертов эта схема может снять социальное напряжение в городе, но вряд ли решит проблему пробок.

Стоит отметить, что у Новосибирской области довольно напряженные отношения с ГК «ВИС». Правительство разорвало концессионное соглашение с дочкой группы ООО «Экология Новосибирск» на строительство двух комплексов по утилизации ТКО, расторгло договор с этой же компанией, которая была регоператором системы утилизации ТКО в регионе. Кроме того, до сих пор не построены пять из семи поликлиник, которые ГК «ВИС» возводит в Новосибирске в рамках ГЧП. На сегодняшний день сдана лишь ГЧП-поликлиника№7 на ул. Пролетарской. В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 на ул Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. В июне сроки ее строительства были продлены до конца августа (идут итоговые проверки Госстройнадзора). По данным ГК «ВИС» готовность поликлиники №27 составляет более 90%. Готовность ещё трёх объектов сегодня оценивается от 30 до 50 %, где полностью возведены каркасы зданий.

Ранее редакция сообщала, что пробки привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска. Отставание в темпах строительства транспортной и дорожной инфраструктуры также снижает привлекательность жилмассивов в спальных районах.

Фото из телеграм-канала ГК «ВИС», предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : Четвертый мост ГЧП


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