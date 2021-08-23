Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Сибирского ГУ Банка России, на территории Сибирского федерального округа были зарегистрированы 350 кредитных потребительских кооперативов. Это на 1,7% меньше, чем на начало года.

За пандемийный 2020-й количество КПК в округе уменьшилось на 7%. Сократился и объем привлеченных ими средств пайщиков — на 23% к уровню 2019 года (до 6,5 млрд рублей). Объем выданных КПК займов, напротив, вырос на 6% (до 14,9 млрд рублей).

При этом в 2021 году в Банк России поступили 304 жалобы от сибиряков на деятельность КПК. В 2020-м — 243.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России проанализировали ключевые ошибки граждан, которые передают свои сбережения в кредитно-потребительские кооперативы, и сформировали перечень рекомендаций, позволяющих снизить риски для тех, кто все-таки настроен выбрать этот инструмент вложения средств.

С чего начать?

— Проверьте наличие КПК в реестре Банка России Возможно, он входит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этом случае организация точно не является кредитным потребительским кооперативом, это нелегал.

— Посмотрите, входит ли интересующий вас КПК в отраслевую саморегулируемую организацию (СРО). Это объединение осуществляет контроль за деятельностью своих членов, за тем, как они выполняют базовые стандарты, регулирующие взаимоотношения между пайщиками и КПК.

— Оцените, есть ли у КПК предписания ЦБ об ограничениях и в чем они заключаются. Возможно, кооперативу запрещено привлекать новых пайщиков, выдавать займы и т.д. Изучите статус кредитного кооператива с точки зрения применения к нему мер воздействия

— Если организация не входит в реестр Банка России, то она работает фактически без надзора и контроля. При возникновении проблем у пайщиков не будет возможности обратиться в СРО, Банк России, к финансовому омбудсмену — только в правоохранительные органы, — предупреждает начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Как отличить КПК от нелегала под видом КПК?

— Проверьте наименование. Согласно изменениям, внесенным в 190-ФЗ, никакая другая организация, кроме КПК, не имеет права использовать в своем названии слова «кредитный потребительский кооператив», а также аббревиатуру «КПК». Если компания не входит в госреестр КПК или ее реквизиты не совпадают с указанными в нем — она работает незаконно.

— Посмотрите в ЕГРЮЛ основное направление деятельности компании. Если оно не связано с финансовым рынком — вы столкнулись с нелегалом. Отговорки о дочерней компании, агентах и т.д. здесь не работают.

Как не наткнуться на финансовую пирамиду?

Есть высокая вероятность, что перед вами пирамида, если:

— Организация принимает средства от свои клиентов, при этом не предоставляет никому займы, но живет на широкую ногу: часто проводит праздники, дарит дорогие подарки, демонстрирует счастливую и обеспеченную жизнь, то высока вероятность, что это финансовая пирамида.

— Организация активно начинает продвигать программы лояльности, предлагать подарки или повышенные проценты за то, что вы приведете родственников или друзей.

— Организация предлагает повышенные проценты. На 19 августа максимальная ставка, которую пайщикам могли предлагать КПК, составляла 13%. При более высоких ставках их придется отбивать неподъемными для заемщиков займами, а в нынешних экономических условиях отбить такие дорогие деньги маловероятно.

— Организация не дает изучить документы, в том числе уставные, принимает взносы только наличными и категорически отказывается делать это безналом или переводом через физлицо, а не на счет компании.

— Пайщики КПК должны активно участвовать в деятельности кооператива, смотреть, что с ним происходит. Это позволит вовремя увидеть тревожные сигналы: если КПК вышел или его исключили из СРО, если он принимает средства пайщиков, несмотря на запрет, если давно действующий КПК вдруг разворачивает агрессивную рекламу, резко увеличивает доходность по новым вложениям, отказывается возвращать средства в срок, не сообщает о собраниях, меняет регион регистрации, председателя и правление и т.д., — перечисляет Нина Горбуль. — КПК — это добровольный союз пайщиков для оказания друг другу финансовой взаимопомощи, кредитная кооперация не должна ограничиваться передачей друг другу денег за уплату процентов. Кооперация — это обоснованное доверие, сотрудничество, общность, взаимопомощь и открытость. Соблюдение этих принципов свойственно настоящим кооперативам.

В списках Банка России на сегодняшний день зарегистрированы более 2000 компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 406 — пирамиды, 50 пирамид имеют в названии слова «кооператив» или «КПК». 11 пирамид зарегистрированы в регионах Сибири. В ЦБ подчеркивают, что большинство пирамид имеют разветвленную региональную сеть или действуют через интернет.