Смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску

В приоритете экспорт

Внешняя торговля в Сибири в целом и в Новосибирской области в частности в 2023 году по-прежнему характеризовалась экспортной направленностью. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщил руководитель Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года Сохраняется тенденция увеличения объемов внешней торговли с Китаем, отмечается рост внешней торговли с Индией, — перечисляет тренды, актуальные для уходящего года, Ястребов. — В структуре вывозимых лесоматериалов возросла доля экспорта обработанной древесины — с 93% в 2022 году до 95% в 2023-м. Наблюдается рост стоимостного объема экспорта машиностроительной продукции. Растет как экспорт, так и импорт продовольственной продукции — увеличиваются поставки наших традиционных агрокультур, импортируются заграничные фрукты и овощи. В импорте выросли объемы ввозимых грузовых и легковых машин, оборудования и техники из Китая.

В список трендов, актуальных для 2023 года, Александр Ястребов также отнес поиск новых торговых партнеров для сибирского бизнеса, актуальных рынков сбыта местной продукции, выстраивание новых логистических цепочек.

— Этому, безусловно, способствует проводимая модернизация пунктов пропуска на границе с Монголией. Уже сегодня заработали новые транспортные коридоры, связывающие сибирские регионы с азиатскими странами. А завершение реконструкции пунктов пропуска, расширение их пропускной способности, ввод современной и удобной для перевозчиков инфраструктуры дадут дополнительный импульс для транспортного сообщения и трансграничной торговли, — уверен глава СТУ.

— С 1 января 2023 года за пределы региона вывезены 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорт вырос на 378 тысяч тонн к аналогичному периоду прошлого года. По сумме, из-за изменения конъюнктуры на мировых рынках, немного ниже — на 52 млн долларов, — констатировал министр на оперативном совещании в правительстве региона.

подтверждает и министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

При этом он подчеркнул, что на текущую дату показатель по экспорту, определенный на 2023 год, выполнен в регионе на 109%.

Плюсы смены вектора на Восток

Новосибирский предприниматель, активно работающий на рынке ВЭД, Павел Гаврюшкин прокомментировал Infopro54 ― с чем, на его взгляд, связан серьезный рост экспортно-импортной активности в Новосибирской области в 2023 году.

На Восточном полигонеа Новосибирская область при этом получила дополнительные преимущества для развития.

В прошлые годы в нашей области всегда преобладали грузы, которые шли в регион с Востока: Южной Кореи, Японии, Индонезии, Китая. В регионе работали много представительств китайских и корейских компаний. На территории России до Екатеринбурга преобладал транспортный поток с Запада.

— Сейчас многие западные компании перестали работать с Россией напрямую, все крупные международные перевозчики поставили Россию «на стоп», так как все суда, которые заходят в российские порты, автоматом попадают под европейские санкции. Почти все потоки автомобильного транспорта, которые шли через Прибалтику, Финляндию, Украину, также пресеклись. Остались только социально важные грузы, например фармацевтика, — говорит Павел Гаврюшкин.

Собеседник редакции отмечает, что с 2022 года, после разрушения привычных схем логистики, лично для его компании (занимается поставками бумаги и картона) стали абсолютно неактуальны поставки с Запада.

— На мой взгляд, 2023 год для компаний, которые работают от Екатеринбурга и далее на Восток, и особенно для Новосибирской области, оказался очень показательным и удачным. Мы сформировали новые логистические цепочки для ВЭД, нашли пути обхода по платежам. К концу года по факту по части товаров открылась Южная Корея, в наши морские перевозки со своим танкерным флотом ухитрились влезть компании Израиля. Кроме того, на рынке появились новые транспортно-логистические компании, которые занимают место ушедших транснациональных брендов. Все потихоньку начали понимать, что теряют деньги с этими разборками, — констатирует Павел Гаврюшкин. — В России решили вопрос с производством контейнеров: компания в Абакане может производить в месяц 20-25 тысяч контейнеров очень хорошего качества. Решен вопрос с доставкой груза из портов Дальнего Востока: контейнеры устанавливаются в полувагоны, которые ранее отправлялись порожними. Цена морского фрахта 20-футового контейнера с юга Китая до Владивостока снизилась с 5000 до 800 долларов. К концу года восточный трафик не просто возобновился, но вырос в разы. И это не предел, так как в Приморье идет строительство портовой инфраструктуры Fesco, которая заработает уже в 2024 году.

— Все эти тренды очень позитивны для Новосибирска, — уверен Павел Гаврюшкин.

Что касается железной дороги ― «Трансконтейнер», то, по словам собеседника Infopro54, он и до последних событий нормально работал, а в 2023 году запустил прямые. Железная дорога разгрузила морские порты, емкость которых продолжает нарастать.

Он также отмечает, что регион неплохо подготовился к росту объемов ВЭД. В Новосибирске и прилегающих к нему районах активно создаются объекты транспортно-складской логистики. Часть проектов уже реализуются в 2023 году, старт остальных запланирован на 2024-2025 годы. Это транспортно-логистический терминал в районе Промышленно-логистического парка на 600 тысяч контейнеров в год, терминал в Чике, терминалы «Евросиба», «Трансконтейнера», Fesco.

— Как только эти терминалы заработают, Новосибирск можно будет сравнить только с московским транспортно-логистическим узлом. Наш город станет третьим в России хабом по грузообороту и возможностям контейнерного и терминального обслуживания, если все проекты по заявленным емкостям реализуются. У нас даже останется небольшой запас на вырост, — комментирует собеседник редакции.

В пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ также отмечают, что в регионах Юга, Сибири и Дальнего Востока идет активное развитие логистической инфраструктуры.

— Сказывается растущий объем внешней торговли со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока. На развитие Восточного полигона железных дорог в этом году РЖД направили больше половины от общего объема инвестиций. В Новосибирской области в октябре 2023 года запустили крупный транспортно-логистический центр. Он позволяет обслуживать одновременно несколько контейнерных поездов, которые следуют из Азии, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

— Фактически все крупные сети, работающие в России, сегодня уже имеют свои представительства и складские площадки в Новосибирске, а это дает огромный толчок для развития малого и среднего бизнеса в регионе, что оказывает влияние на рост экономики, — говорит Гаврюшкин. — В этом плане, на мой взгляд, крайне значима роль губернатора. Он лично курирует все проекты, связанные с транспортно-складской логистикой. Руководители компаний говорят, что находятся с ним на прямой связи и все вопросы, связанные с запуском проектов, решаются очень быстро.

Кроме того, Павел Гаврюшкин напоминает, что с 2022 года в Новосибирске начали активно развивать свои распредцентры маркетплейсы и федеральные ритейлеры, открылся огромный оптово-распределительный центр «Росагромаркет».

Дивиденды от процессов, связанных с активизаций ВЭД в восточном направлении, получили и многие новосибирские компании.

— Брокеры в Приморье сейчас загружены по самое не хочу, а москвичам необходимо создавать свою инфраструктуру, чтобы работать с Востоком. Для этого нужны люди, время и ресурсы, поэтому они начинают привлекать к работе региональные компании в качестве посредников, — поясняет он. — Активно поступают заказы и к нашим перевозчикам. Если раньше тарифы на грузоперевозки из Сибири в западные регионы России стоили в 3 раза дороже, чем из Москвы в Сибирь, так как везти от нас на Запад было почти нечего, то сейчас мы видим диаметрально противоположную ситуацию. И это большой плюс для местных транспортных компаний.

Кстати, спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли в 2023 году, по сравнению с 2022-м, вырос на 35% ― сообщает пресс-служба SuperJob. В топ-3 сегментов сферы «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» с наиболее высоким спросом на персонал (в порядке убывания количества вакансий) вошли складское хозяйство, грузовые автомобильные перевозки, логистика.

Средний прирост заработных плат в сегменте «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» за год достиг 6,9%. По мнению участников рынка грузоперевозок, зарплаты в отрасли растут гораздо более высокими темпами.

Распредцентр Зауралья и третий хаб в России

Говоря о 2024 годе, можно отметить, что вероятность еще более активного роста объемов экспорта сельхозпродукции из Новосибирской области очень высока. В частности, сразу несколько предприятий региона заявили о планах по экспорту своей продукции за границу. «Новосибирскхлебопродукт» расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам. Компания в 2023 году начала поставлять в эти страны сырье для комбикормов , а также рапсовое масло в Китай. «Кудряшовский мясокомбинат» планирует на треть увеличить мощности для обеспечения поставок в Китай. Под Новосибирском строится завод по производству льняного и рапсового масла. Ранее отмечалось, что продукция также будет направляться в КНР. Кроме того, инвестор в декабре анонсировал еще один проект по производству экспортной продукции.

— По факту рубль, вложенный в распредценты и склады, будет давать Новосибирску несколько рублей кумулятивного эффекта. Это создание новых рабочих мест, развитие промышленности, рост потребления энергии, ресурсов, повышение налогов и т.д., — перечисляет Павел Гаврюшкин. — В целом в 2024 году я ожидаю большой качественный скачек в экономике региона с точки зрения транспортно-логистической инфраструктуры, а Новосибирск постепенно будет становиться распредцентром Зауралья.

Павел Гаврюшкин также ожидает, что в 2024 году объем поставок по транспортной логистике на Восточном полигоне будет только нарастать. От прогнозирует рост выручки и оборота у предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут активно продвигать свой товар не только в России, но и за рубежом через маркетплейсы.

Ранее редакция сообщала о том, что количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%.

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