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Смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску

  • 28/12/2023, 09:36
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Смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску
Восточный трафик за 2023 год не просто возобновился ― вырос в разы, а регион хорошо подготовился к этим переменам.

В приоритете экспорт

Внешняя торговля в Сибири в целом и в Новосибирской области в частности в 2023 году по-прежнему характеризовалась экспортной направленностью. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщил руководитель Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года

Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года

— В 2023 году доля экспорта в товарообороте СФО составила 80%, доля импорта — 20%. Сохраняется тенденция увеличения объемов внешней торговли с Китаем, отмечается рост внешней торговли с Индией, — перечисляет тренды, актуальные для уходящего года, Ястребов. — В структуре вывозимых лесоматериалов возросла доля экспорта обработанной древесины — с 93% в 2022 году до 95% в 2023-м. Наблюдается рост стоимостного объема экспорта машиностроительной продукции. Растет как экспорт, так и импорт продовольственной продукции — увеличиваются поставки наших традиционных агрокультур, импортируются заграничные фрукты и овощи. В импорте выросли объемы ввозимых грузовых и легковых машин, оборудования и техники из Китая.

В список трендов, актуальных для 2023 года, Александр Ястребов также отнес поиск новых торговых партнеров для сибирского бизнеса, актуальных рынков сбыта местной продукции, выстраивание новых логистических цепочек.

— Этому, безусловно, способствует проводимая модернизация пунктов пропуска на границе с Монголией. Уже сегодня заработали новые транспортные коридоры, связывающие сибирские регионы с азиатскими странами. А завершение реконструкции пунктов пропуска, расширение их пропускной способности, ввод современной и удобной для перевозчиков инфраструктуры дадут дополнительный импульс для транспортного сообщения и трансграничной торговли, — уверен глава СТУ.

Вывоз сельхозпродукции из Новосибирской области вырос за год почти на 400 тысяч тонн

Вывоз сельхозпродукции из Новосибирской области вырос за год почти на 400 тысяч тонн

Рост экспорта продукции АПК подтверждает и министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— С 1 января 2023 года за пределы региона вывезены 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорт вырос на 378 тысяч тонн к аналогичному периоду прошлого года. По сумме, из-за изменения конъюнктуры на мировых рынках, немного ниже — на 52 млн долларов, — констатировал министр на оперативном совещании в правительстве региона.

При этом он подчеркнул, что на текущую дату показатель по экспорту, определенный на 2023 год, выполнен в регионе на 109%.

Плюсы смены вектора на Восток

Новосибирский предприниматель, активно работающий на рынке ВЭД, Павел Гаврюшкин прокомментировал Infopro54 ― с чем, на его взгляд, связан серьезный рост экспортно-импортной активности в Новосибирской области в 2023 году.

В Новосибирске заметили дефицит складских помещений

В Новосибирске заметили дефицит складских помещений

На Восточном полигоне кардинальным образом изменилось транспортное движение грузов, а Новосибирская область при этом получила дополнительные преимущества для развития.

В прошлые годы в нашей области всегда преобладали грузы, которые шли в регион с Востока: Южной Кореи, Японии, Индонезии, Китая. В регионе работали много представительств китайских и корейских компаний. На территории России до Екатеринбурга преобладал транспортный поток с Запада.

— Сейчас многие западные компании перестали работать с Россией напрямую, все крупные международные перевозчики поставили Россию «на стоп», так как все суда, которые заходят в российские порты, автоматом попадают под европейские санкции. Почти все потоки автомобильного транспорта, которые шли через Прибалтику, Финляндию, Украину, также пресеклись. Остались только социально важные грузы, например фармацевтика, — говорит Павел Гаврюшкин.

Собеседник редакции отмечает, что с 2022 года, после разрушения привычных схем логистики, лично для его компании (занимается поставками бумаги и картона) стали абсолютно неактуальны поставки с Запада.

— На мой взгляд, 2023 год для компаний, которые работают от Екатеринбурга и далее на Восток, и особенно для Новосибирской области, оказался очень показательным и удачным. Мы сформировали новые логистические цепочки для ВЭД, нашли пути обхода по платежам. К концу года по факту по части товаров открылась Южная Корея, в наши морские перевозки со своим танкерным флотом ухитрились влезть компании Израиля. Кроме того, на рынке появились новые транспортно-логистические компании, которые занимают место ушедших транснациональных брендов. Все потихоньку начали понимать, что теряют деньги с этими разборками, — констатирует Павел Гаврюшкин. — В России решили вопрос с производством контейнеров: компания в Абакане может производить в месяц 20-25 тысяч контейнеров очень хорошего качества. Решен вопрос с доставкой груза из портов Дальнего Востока: контейнеры устанавливаются в полувагоны, которые ранее отправлялись порожними. Цена морского фрахта 20-футового контейнера с юга Китая до Владивостока снизилась с 5000 до 800 долларов. К концу года восточный трафик не просто возобновился, но вырос в разы. И это не предел, так как в Приморье идет строительство портовой инфраструктуры Fesco, которая заработает уже в 2024 году.

Евросиб создает промышленно-логистический парк за 4 млрд рублей под Новосибирском

Евросиб создает промышленно-логистический парк за 4 млрд рублей под Новосибирском

Что касается железной дороги ― «Трансконтейнер», то, по словам собеседника Infopro54, он и до последних событий нормально работал, а в 2023 году запустил прямые железнодорожные контейнерные поезда из Китая. Железная дорога разгрузила морские порты, емкость которых продолжает нарастать.

— Все эти тренды очень позитивны для Новосибирска, — уверен Павел Гаврюшкин.

Он также отмечает, что регион неплохо подготовился к росту объемов ВЭД. В Новосибирске и прилегающих к нему районах активно создаются объекты транспортно-складской логистики. Часть проектов уже реализуются в 2023 году, старт остальных запланирован на 2024-2025 годы. Это транспортно-логистический терминал в районе Промышленно-логистического парка на 600 тысяч контейнеров в год, терминал в Чике, терминалы «Евросиба», «Трансконтейнера», Fesco.

— Как только эти терминалы заработают, Новосибирск можно будет сравнить только с московским транспортно-логистическим узлом. Наш город станет третьим в России хабом по грузообороту и возможностям контейнерного и терминального обслуживания, если все проекты по заявленным емкостям реализуются. У нас даже останется небольшой запас на вырост, — комментирует собеседник редакции.

В пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ также отмечают, что в регионах Юга, Сибири и Дальнего Востока идет активное развитие логистической инфраструктуры.

— Сказывается растущий объем внешней торговли со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока. На развитие Восточного полигона железных дорог в этом году РЖД направили больше половины от общего объема инвестиций. В Новосибирской области в октябре 2023 года запустили крупный транспортно-логистический центр. Он позволяет обслуживать одновременно несколько контейнерных поездов, которые следуют из Азии, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Крупнейший логистический центр Wildberries за Уралом откроется в Новосибирске

Крупнейший логистический центр Wildberries за Уралом откроется в Новосибирске

Кроме того, Павел Гаврюшкин напоминает, что с 2022 года в Новосибирске начали активно развивать свои распредцентры маркетплейсы и федеральные ритейлеры, открылся огромный оптово-распределительный центр «Росагромаркет».

— Фактически все крупные сети, работающие в России, сегодня уже имеют свои представительства и складские площадки в Новосибирске, а это дает огромный толчок для развития малого и среднего бизнеса в регионе, что оказывает влияние на рост экономики, — говорит Гаврюшкин. — В этом плане, на мой взгляд, крайне значима роль губернатора. Он лично курирует все проекты, связанные с транспортно-складской логистикой. Руководители компаний говорят, что находятся с ним на прямой связи и все вопросы, связанные с запуском проектов, решаются очень быстро.

Дивиденды от процессов, связанных с активизаций ВЭД в восточном направлении, получили и многие новосибирские компании.

— Брокеры в Приморье сейчас загружены по самое не хочу, а москвичам необходимо создавать свою инфраструктуру, чтобы работать с Востоком. Для этого нужны люди, время и ресурсы, поэтому они начинают привлекать к работе региональные компании в качестве посредников, — поясняет он. — Активно поступают заказы и к нашим перевозчикам. Если раньше тарифы на грузоперевозки из Сибири в западные регионы России стоили в 3 раза дороже, чем из Москвы в Сибирь, так как везти от нас на Запад было почти нечего, то сейчас мы видим диаметрально противоположную ситуацию. И это большой плюс для местных транспортных компаний.

Кстати, спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли в 2023 году, по сравнению с 2022-м, вырос на 35% ― сообщает пресс-служба SuperJob. В топ-3 сегментов сферы «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» с наиболее высоким спросом на персонал (в порядке убывания количества вакансий) вошли складское хозяйство, грузовые автомобильные перевозки, логистика.

Средний прирост заработных плат в сегменте «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» за год достиг 6,9%. По мнению участников рынка грузоперевозок, зарплаты в отрасли растут гораздо более высокими темпами.

Распредцентр Зауралья и третий хаб в России

Говоря о 2024 годе, можно отметить, что вероятность еще более активного роста объемов экспорта сельхозпродукции из Новосибирской области очень высока. В частности, сразу несколько предприятий региона заявили о планах по экспорту своей продукции за границу. «Новосибирскхлебопродукт» расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам. Компания в 2023 году начала поставлять в эти страны сырье для комбикормов , а также рапсовое масло в Китай. «Кудряшовский мясокомбинат» планирует на треть увеличить мощности для обеспечения поставок в Китай. Под Новосибирском строится завод по производству льняного и рапсового масла. Ранее отмечалось, что продукция также будет направляться в КНР. Кроме того, инвестор в декабре анонсировал еще один проект по производству экспортной продукции.

перевозки угля через Северный морской путь

Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

Павел Гаврюшкин также ожидает, что в 2024 году объем поставок по транспортной логистике на Восточном полигоне будет только нарастать. От прогнозирует рост выручки и оборота у предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут активно продвигать свой товар не только в России, но и за рубежом через маркетплейсы.

— По факту рубль, вложенный в распредценты и склады, будет давать Новосибирску несколько рублей кумулятивного эффекта. Это создание новых рабочих мест, развитие промышленности, рост потребления энергии, ресурсов, повышение налогов и т.д., — перечисляет Павел Гаврюшкин. — В целом в 2024 году я ожидаю большой качественный скачек в экономике региона с точки зрения транспортно-логистической инфраструктуры, а Новосибирск постепенно будет становиться распредцентром Зауралья.

Ранее редакция сообщала о том, что количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

Редакция Infopro54 благодарит VIP-club за помощь в подготовке материала.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Монголия Китай

Теги : экспорт сельхозпродукции экспорт транспортно-логистическая инфраструктура таможня склады Павел Гаврюшкин Евгений Лещенко Александр Ястребов


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