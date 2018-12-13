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Вовлеченность новосибирцев в фитнес-услуги составляет всего 3%

  • 13/12/2018, 10:00

В услуги премиального сегмента — менее 0,5%.

Управляющая клубом X-Fit Плаза, учредитель Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Центр начальной спортивной подготовки» Ольга Колмакова:

— Для нашей отрасли 2018 год в Новосибирске был достаточно насыщенным. В городе открылся ряд крупных объектов, расширяющих возможности сферы ЗОЖ. Это большой спортивный комплекс «Армада» на Васхниле, гимнастический зал имени Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного на улице Георгия Колонды, фитнес-клуб X-Fit Плаза площадью более 4000 тысяч кв. м.

Кроме того, в городе началось строительство волейбольного центра в районе ул. Фрунзе — будущей базы новосибирского ВК «Локомотив». Принято решение о создании в Новосибирске на ул. Горской ледового дворца спорта. И, наконец, в 2018 году после реконструкции полностью открылась Михайловская набережная, которая также стала более дружелюбна к приверженцам активного образа жизни и спорта.

Если говорить о нашей компании, то фитнес-клуб X-Fit Плаза уже можно назвать успешным проектом. Он полюбился многим новосибирцам, не только жителям центра города. На городском фитнес-рынке в 2018 году появились еще два центра премиум-класса: WorldClass и Edge.

Фитнес-рынок Новосибирска: тренд на сегментацию

Что интересно, с приходом новых операторов премиум-уровня качество услуг на фитнес-рынке региона в целом стало повышаться — меняется запрос клиентов. Если раньше посетители делали акцент на тренажерные залы, на приобретение соответствующего таким занятиям внешнего облика, то в этом году растет интерес к тренировкам, направленным на укрепление здоровья и функциональность. Люди обращают больше внимания на подготовку и квалификацию персонала, формирование тренировочных программ. Считаю, что до нас дошли мировые тенденции. Сетевые фитнес-компании выводят на региональный рынок все больше услуг, а остальным приходится подстраиваться под новые реалии.

Например, мы заметили, что растет спрос на тренировки, имеющие в своей основе задачу по развитию функциональных качеств тела, а также направленные на стабилизацию. Это тренировки на плотах в бассейне, в гамаках. В позапрошлом и прошлом годах они были презентованы на мировых фитнес-форумах, а в этом —дошли до нашего региона. Кстати, благодаря появлению в Новосибирске федеральных операторов премиум-уровня, эти тенденции теперь будут доходить до нас гораздо быстрее.

С другой стороны, приход новых игроков, естественно, скорректировал цены на рынке. Фитнес-услуги в премиум-сегменте подорожали. Если раньше средняя цена карты была на уровне 2 тысяч рублей в месяц, то сейчас — 4-6 тысяч рублей.

Дети и спорт — сфера, где не должно быть коммерции

В 2019 году мы ставим перед собой задачу по дальнейшему повышению качества предоставляемых услуг — в связи с ростом конкуренции на региональном фитнес-рынке. При этом ожидаем, что в будущем году в регион придут еще несколько федеральных игроков премиум-формата. Это закономерно, так как их услуги пользуются спросом у горожан, и этот сегмент находится у нас лишь на начальном этапе своего развития. Коэффициент вовлеченности в фитнес-услуги в Новосибирске в 2018 году значительно вырос, но все равно составляет не более 3%. Думаю, что в 2019 году, с учетом появления новых локаций, а также с приходом новых игроков, коэффициент вовлеченности вырастет до 4-5%.

Ожидаем, что продолжится рост спроса на все виды тренировок, которые проходят под контролем пульсометров и других гаджетов и устройств, отслеживающих состояние здоровья занимающихся. Будет увеличиваться количество интерактивных видов тренировок на тренажерах, сопровождающихся виртуальным рядом и изменением нагрузки под ландшафт.

Серьезный прирост по всему миру показывают outdoor-тренировки, то есть тренировки на свежем воздухе. В Новосибирске мы тоже видим, что их популярность растет. В городе увеличивается количество бегунов, люди приходят в фитнес-центры, чтобы готовиться к марафонам. Думаю, что в ответ на эту тенденцию будут возникать новые площадки для таких видов спорта. Мы ожидаем, что они появятся на ул. Горской в районе нового ледового дворца спорта. В Новосибирске также прокладываются беговые и велодорожки. Для существующего спроса этого пока достаточно. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Это то направление, которое для участников фитнес-рынка не приносит прямого дохода, но мы, к примеру, нередко выступаем спонсорами и партнерами при открытии новых outdoor-площадок и сами участвуем в outdoor-мероприятиях.

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