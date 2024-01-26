Как оформить больничный лист в 2024 году

Как оформить лист нетрудоспособности

Больничный лист оформляют в медучреждении в первый день болезни, причем только в электронном виде, начиная с 2022 года. Выдается больничный лечащим врачом не более чем на 15 дней. Продлить этот срок можно лишь на основании принятого медкомиссией решения максимум на 10 месяцев, при туберкулезе — на 12. В течение года подобных документов можно оформлять столько, сколько потребуется, ограничений нет.

Чтобы выписать лист нетрудоспособности, необходимо обратиться в медорганизацию или к индивидуальному предпринимателю, у которого есть соответствующая лицензия. Работник должен предъявить паспорт и СНИЛС, а также назвать свой ИНН.

Кто и по какой причине может получить больничный

Больничный лист может получить:

— работник, заключивший трудовой договор, государственные и муниципальные служащие, священники, сотрудники производственного кооператива;

— работающие по гражданско-правовому договору, кроме ИП и самозанятых. Следует отметить, что исполнителям по договору ГПХ в минувшем году оплачивают больничный, если в 2022 году за них были оплачены взносы на обязательное соцстрахование;

— адвокаты, ИП, занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, если они добровольно платят за себя соцвзносы;

— безработные. Здесь нужно будет выбрать: получить пособие по безработице или больничное.

Больничный получают по причинам:

— болезни;

— производственной травмы;

— беременности или аборта;

— усыновления новорожденного ребенка;

— ухода за больным членом семьи;

— нахождения на карантине;

— карантина в детском саду ребенка;

— протезирования по медпоказаниям;

— лечения в санатории после стационара.

Как оплачивается больничный

Первые три дня оплачивает работодатель, потом оплата идет за счет СФР. Когда работник оформляет декрет, ухаживает за больным членом семьи, сидит на карантине или проходит лечение в санатории, фонд оплачивает пособие с первого дня.

Что касается размера выплаты, то он напрямую зависит от стажа и среднего заработка, который рассчитывается за прошлые два года работы.

В 2024 году это будет доход за 2023 и 2022 года. При этом считаются только те выплаты, с которых работодатель платил страховые взносы. У работников с серой зарплатой пособие может быть меньше. Максимальная сумма дохода не превышает 122 808 руб. в месяц. Общая сумма заработка делится на 730 (календарные дни за два года), таким образом получается дневная выплата. После к ней применяется коэффициент за стаж. Эта сумма умножается на количество дней больничного и из нее вычитается НДФЛ.

Так, пособие может составить:

— не более МРОТ при страховом стаже менее 6 месяцев;

— при стаже менее 5 лет — 60% заработка;

— при стаже от 5 до 8 лет — 80% заработка;

— при стаже больше 8 лет — 100% от заработка, но не выше установленного лимита за последние два года.

В текущем году за день нетрудоспособности работник может получить до 4 039,73 руб.

Деньги по больничному следует ожидать после его закрытия. Однако выплата должна поступить до 10 дней после сбора необходимых документов. Решение об отказе в пособии отправляется работнику в течение одного рабочего дня.

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