Как оформить больничный лист в 2024 году

Больничный лист оформляют в медучреждении в первый день болезни, причем только в электронном виде, начиная с 2022 года. Выдается больничный лечащим врачом не более чем на 15 дней. Продлить этот срок можно лишь на основании принятого медкомиссией решения максимум на 10 месяцев, при туберкулезе — на 12. В течение года подобных документов можно оформлять столько, сколько потребуется, ограничений нет.
Чтобы выписать лист нетрудоспособности, необходимо обратиться в медорганизацию или к индивидуальному предпринимателю, у которого есть соответствующая лицензия. Работник должен предъявить паспорт и СНИЛС, а также назвать свой ИНН.
Больничный лист может получить:
— работник, заключивший трудовой договор, государственные и муниципальные служащие, священники, сотрудники производственного кооператива;
— работающие по гражданско-правовому договору, кроме ИП и самозанятых. Следует отметить, что исполнителям по договору ГПХ в минувшем году оплачивают больничный, если в 2022 году за них были оплачены взносы на обязательное соцстрахование;
— адвокаты, ИП, занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, если они добровольно платят за себя соцвзносы;
— безработные. Здесь нужно будет выбрать: получить пособие по безработице или больничное.
Больничный получают по причинам:
— болезни;
— производственной травмы;
— беременности или аборта;
— усыновления новорожденного ребенка;
— ухода за больным членом семьи;
— нахождения на карантине;
— карантина в детском саду ребенка;
— протезирования по медпоказаниям;
— лечения в санатории после стационара.
Первые три дня оплачивает работодатель, потом оплата идет за счет СФР. Когда работник оформляет декрет, ухаживает за больным членом семьи, сидит на карантине или проходит лечение в санатории, фонд оплачивает пособие с первого дня.
Что касается размера выплаты, то он напрямую зависит от стажа и среднего заработка, который рассчитывается за прошлые два года работы.
В 2024 году это будет доход за 2023 и 2022 года. При этом считаются только те выплаты, с которых работодатель платил страховые взносы. У работников с серой зарплатой пособие может быть меньше. Максимальная сумма дохода не превышает 122 808 руб. в месяц. Общая сумма заработка делится на 730 (календарные дни за два года), таким образом получается дневная выплата. После к ней применяется коэффициент за стаж. Эта сумма умножается на количество дней больничного и из нее вычитается НДФЛ.
Так, пособие может составить:
— не более МРОТ при страховом стаже менее 6 месяцев;
— при стаже менее 5 лет — 60% заработка;
— при стаже от 5 до 8 лет — 80% заработка;
— при стаже больше 8 лет — 100% от заработка, но не выше установленного лимита за последние два года.
В текущем году за день нетрудоспособности работник может получить до 4 039,73 руб.
Деньги по больничному следует ожидать после его закрытия. Однако выплата должна поступить до 10 дней после сбора необходимых документов. Решение об отказе в пособии отправляется работнику в течение одного рабочего дня.
Ранее редакция сообщала об изменениях, которые ожидают пожилых людей в 2024.
Фото: freepik.com — racool_studio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru