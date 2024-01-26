Режим ЧС в Новосибирске могут снять в конце января

В Ленинском районе проблемы с теплоснабжением будут устранены сегодня к концу дня.
– Параметры теплоснабжения восстановлены еще 23 числа, но за это время появились завоздушенные дома. Сегодня в Ленинском районе это будет устранено. Всего 30 заявок в 11 домах в Ленинском районе, – рассказал Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области и руководитель штаба.
Он также отметил, что предложения по снятию режима ЧС будет предложено в понедельник, 29 января.
По его словам, будет произведен перерасчет за тепло для жильцов тех домов, которые пострадали от аварий на теплотрассах.
Ранее редакция сообщала о том, что более 20 домов отключат от тепла для профилактики новых порывов в Новосибирске.
Фото предоставлено читателем.
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