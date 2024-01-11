Изменения, которые ожидают пожилых людей в 2024

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров стали выше на 7,5%. Теперь средний размер пенсии по старости равен 23 449 руб. А с 1 апреля будут проиндексированы так же на 7,5% социальные пенсии. Члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что средний размер социальной пенсии в текущем году будет равен 13 463,62 руб., передает «Парламентская газета».

С 1 августа будет проиндексирована пенсия и работающим пенсионерам. На сколько — рассчитают индивидуально. Известно, что при перерасчете будут учитываться баллы, заработанные пенсионером за прошлый год: то есть в 2024 году зачтут баллы, полученные в 2023 году.

С 1 октября этого года на 4,5% вырастут военные пенсии.

Новые правила

Страховую пенсию по старости в текущем году начислят женщинам, достигшим возраста 58 лет и мужчинам — 63 лет, которые проработали не менее 15 лет (в минувшем году стаж должен был насчитывать 14 лет) и накопившим 28,2 пенсионных коэффициента (в прошлом году — 25,8 балла).

Когда гражданин получает право на пенсию, за ее назначением нужно обратиться в любое удобное время. Заявление можно подать в личном кабинете на «Госуслугах», в клиентской службе СФР или МФЦ. Кроме того, заявление отправить может и сам работодатель. Для этого необходимо письменное согласие работника.

С начала 2024, чтобы получать выплаты по потере кормильца и для перерасчета пенсий не нужно обращаться в территориальные органы Социального фонда, это будет сделано автоматически. При этом несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсию назначат не только автоматически, но и в максимально краткие сроки — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти из федерального регистра сведений о населении.

Ожидается, что с января 2026 года будет действовать норма о беззаявительном перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

Коммуналка без комиссии

Для пенсионеров в банках отменят комиссию за оплату ЖКУ. Конкретные категории граждан, которых коснется данная льгота определит Правительство РФ.

Ранее редакция публиковала важные разъяснения об индексации пенсий в январе.