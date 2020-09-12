Как оформить кредит в режиме онлайн?

Выбор подходящей микрофинансовой компании

Прежде чем взять кредит онлайн, нужно выбрать добросовестное МФО. Большинство прибегают к помощи поисковых система Google, Яндекс. Однако проще всего воспользоваться специализированными сервисами. Благодаря им можно отыскать подходящие варианты кредитования за считанные секунды. Достаточно задать параметры и ознакомиться с результатами, а затем выбрать оптимальный вариант.

Изучение условий кредитования и чтение договора

Большинство заемщиков узнают о процентной ставке, после чего заполняют заявку на кредит. Однако нужно внимательно прочитать договор. В нем прописаны:

особые условия;

штрафы за просрочку;

комиссии за перевод денег;

сборы за зачисление средств на счет МФО;

проценты за рассмотрение заявки и т.д.

Из-за таких положений итоговая сумма ссуды будет больше. Если не выплатить долг полностью, кредитная история будет испорчена. Впоследствии будет сложнее оформить новую ссуду. Кроме этого, на остаток организация будет начислять ежедневный процент и заем увеличится. Лучше не рисковать, а потратить время на чтение документации.

Заполнение заявления на ссуду

Скачать заявку можно на сайте МФО. Однако многие микрофинансовые компании предоставляют электронный вариант. Чаще всего заявление содержит следующие пункты:

ФИО;

дата рождения;

сумма займа;

цель кредита;

место работы;

размер заработной платы;

номер паспорта и т.д.

Одновременно необходимо предоставить копию удостоверения личности и ИНН. Документы должны быть хорошего качества, иначе запрос будет отклонен. После заполнения анкеты следует проверить корректность данных и отправить заявку.

Рассмотрения заявления занимает 1-48 часов. В случае одобрения деньги будут переведены на указанные реквизиты. Если кредитный специалист отклонит запрос, можно попробовать запросить заем в других МФО.

Оформление микроссуды занимает не более 30 минут. Главное найти добросовестную финансовую компанию и корректно заполнить анкету, приложив копии документов хорошего качества. МФО оперативно рассматривают заявки, поэтому ответ приходит в течение суток. Деньги могут получить даже безработные, справка о доходах не нужна.

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