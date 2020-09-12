Стоимость работ, выполненных научными организациями региона в 2019 году, составила 37,2 млрд рублей

В 2019 году научными исследованиями и разработками в области занимались 116 организаций, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, списочная численность работников (без учета внешних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), выполнявших научные исследования и разработки, на конец 2019 года составляла 21,7 тыс. человек. Большая часть научных работников – исследователи (10,1 тыс. человек или 46,6%). Среди них 14,9% имели степень доктора наук, 34,7% – степень кандидата наук.

Удельный вес женщин в численности исследователей – 27,4%, из них 13% имели ученую степень доктора наук,46,9% – кандидата наук.

По данным Новосибирскстата, стоимость выполненных работ, услуг и произведенных товаров за 2019 год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) составляла 37,2 млрд. рублей (на 5,3% больше, чем в предыдущем году). Почти 75% из них приходилось на исследования и разработки, 4,7% – на товары, работы и услуги производственного характера.

Затраты на научные исследования и разработки составили 26,5 млрд. рублей (на 7,7% больше, чем в предыдущем году). Из них 97,4% – внутренние затраты организаций.

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