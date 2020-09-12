Количество нарушений с начала голосования сократилось практически вдвое

По сравнению с первым днем выборов в заксобрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска, количество сообщений о нарушениях, полученных облизбиркомом от наблюдателей, членов избирательных комиссий и штабов кандидатов, значительно уменьшилось: с 55 в пятницу до 27 к вечеру субботы. Такие данные в ходе брифинга озвучила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

— В целом по области голосование идет совершенно спокойно, — говорит председатель избиркома. — На участках абсолютно спокойная ровная обстановка, присутствуют по 3—5 наблюдателей от разных партий. На некоторых участках присутствуют до 17 человек.

При этом, как следует из комментария Благо, значительная часть нарушений, о которых поступила информация в облизбирком, что называется, не стоят выеденного яйца. В частности, на каком-то избирательном участке в нужном месте не присутствует ширма. На одном из участков в Калининском районе, как отметили общественники, списки избирателей не подшиты должным образом и так далее. При этом, в частности, реготделение КПРФ заявило о необходимости аннулировать результаты досрочного голосования на одном из участков Ленинского района.

— По открепительному люди должны голосовать только за список в заксобрание, но они выбирают и депутатов по одномандатным округам, — сообщает сайт реготделения партии. — Это грубейшее нарушение, все результаты на участке должны быть аннулированы. Мы над этим работаем.

В настоящее время, как сообщают в партии, удалось добиться ручного пересчета голосов на данном участке.

— Естественно, где-то бывают какие-то недопонимания, потому что количество людей большое, напряжение большое, — комментирует Ольга Благо. — Есть округа, в которых идет серьезная борьба между кандидатами. Мы отрабатываем каждую информацию, которая появляется. Пока серьезных, грубых нарушений, которые могли бы говорить о признании итогов голосования на том или ином избирательном участке недействительными, нет. Есть обстоятельства, которые выявляются, но они все проверяются в течение досрочного голосования.

В то же время, по мнению Ольги Благо, не исключено и намеренное нагнетание обстановки, как на одном из участков Кировского района, откуда в СМИ попала информация о пропаже с участка сейф-пакета. Однако, как показала проверка, все оказалось гораздо прозаичнее.

— После окончания голосования все заполненные бюллетени из ящика переложили в сейф-пакет, — рассказывает Благо. — Он был упакован, наблюдатели на нем расписались. Но сейф в помещении для голосования не вместил сейф-пакет, поскольку там также хранятся неиспользованные бюллетени, объемные списки избирателей. Согласовав с наблюдателями, решили положить в сейф в соседнем помещении, куда в присутствии наблюдателей заложили этот сейф-пакет, опечатали сейф, расписались все наблюдатели. Утром вскрыли сейф и предъявили наблюдателям, что с сейф-пакетом ничего не произошло.

При этом, по мнению Благо, значительная часть подобных фейков может распространяться намеренно.

— Большая часть сообщений — это нагнетание обстановки, — говорит председатель избиркома. — Есть, конечно, информация, которая вызвана серьезной конкурентной борьбой. И наблюдатели, и члены комиссии следят друг за другом и не всегда объективно оценивают происходящее. Не хочу никого обвинять, подозревать кого-то в каких-то недобросовестных действиях. Но есть те, кто умышленно это делает, чтобы говорить: «Здесь готовится фальсификация» Насколько это возможно в присутствии нескольких членов комиссий и наблюдателей, представляющих разные политические партии?

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, ход предварительного голосования контролировали более 7 тысяч наблюдателей. В единый день голосования их ожидается еще больше.

В первый день досрочного голосования (11 сентября) на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали 151 643 избирателя (7,06%), в том числе в городе Новосибирске 44 071 избиратель (3,71%); на выборах депутатов горсовета — 42 811 избирателей (3,60%).

Фото с сайта облизбиркома