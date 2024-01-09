Как оформить кредитные каникулы в 2024

Кредитные каникулы — это приостановление исполнения обязательств по потребительскому кредиту для физлиц. Предельную сумму потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, регламентирует Правительство России, сообщает пресс-служба Госдумы.
Следует отметить, что в течение льготного периода нельзя начислять неустойки и взыскивать залог с заемщика или его поручителя. Однако в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут «набегать» проценты.
А так как данные о каникулах фиксируются в кредитной истории заемщика, то они ее не испортят.
Льготный период не может превышать шесть месяцев и предоставляется он по заявлению заемщика один раз в период действия кредитного договора.
Воспользоваться механизмом могут граждане:
Кто не имеет права на кредитные каникулы:
До конца текущего года участники спецоперации и члены их семей вправе воспользоваться кредитными каникулами по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку и кредитные картамы, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.
Необходимо подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая предоставила кредит. Рассмотрение будет длиться не более пяти дней. В случае отказа банк должен уведомить о причинах. Если заемщик уверен, что отказ не является правомерным, то он вправе обратиться в Центробанк с жалобой или оспорить решение в суде.
При этом банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:
Если заемщик проживает в районе ЧС, то необходимо предоставить документы об установлении фактов его проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий проживания и утраты имущества.
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Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru