Как оформить кредитные каникулы в 2024

Кредитные каникулы — это приостановление исполнения обязательств по потребительскому кредиту для физлиц. Предельную сумму потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, регламентирует Правительство России, сообщает пресс-служба Госдумы.

Следует отметить, что в течение льготного периода нельзя начислять неустойки и взыскивать залог с заемщика или его поручителя. Однако в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут «набегать» проценты.

А так как данные о каникулах фиксируются в кредитной истории заемщика, то они ее не испортят.

Продолжительность действия льготных условий

Льготный период не может превышать шесть месяцев и предоставляется он по заявлению заемщика один раз в период действия кредитного договора.

Воспользоваться механизмом могут граждане:

когда среднемесячные доходы, рассчитанные за два месяца перед обращением, упали на 30 % по сравнению со средним доходом в предыдущем году;

если заемщик проживает в зоне ЧС, а его имуществу нанесен ущерб и нарушены условия жизни;

когда сумма займа превышает лимит, установленный Правительством.

Кто не имеет права на кредитные каникулы:

заемщик, признанный банкротом;

гражданин, уже использовавший льготы по антикризисному «ковидному» закону в 2020 и 2022–2023 годах, кроме участников спецоперации;

если предъявлены исполнительный лист по взысканию залога или требование к поручителю.

До конца текущего года участники спецоперации и члены их семей вправе воспользоваться кредитными каникулами по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку и кредитные картамы, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Как оформить

Необходимо подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая предоставила кредит. Рассмотрение будет длиться не более пяти дней. В случае отказа банк должен уведомить о причинах. Если заемщик уверен, что отказ не является правомерным, то он вправе обратиться в Центробанк с жалобой или оспорить решение в суде.

При этом банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:

справку 2-НДФЛ с места работы;

справку о регистрации в качестве безработного;

больничный лист.

Если заемщик проживает в районе ЧС, то необходимо предоставить документы об установлении фактов его проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий проживания и утраты имущества.

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