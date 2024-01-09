Восемь мигрантов поставили на воинский учет в Новосибирске

В первые дни нового года полицейские совместно с сотрудниками военкоматов и СК военного гарнизона провели рейды по новосибирским рынкам и местам регистрации мигрантов.
Как пишет Vn.ru, в результате проверок были выявлены 8 иностранцев, получивших российской гражданство и не прошедших службу в рядах РА. Все они были направлены в военкоматы по месту регистрации места жительства.
Ранее редакция сообщала о подписанном Владимиром Путиным указе о том, что иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут рассчитывать на получение гражданства РФ.
Фото: pixabay.com — ha11ok
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