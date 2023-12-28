В 2024 году заработают новые правила и законы, которые затронут личный бюджет новосибирцев

Стартует программа долгосрочных сбережений с софинансированием от государства

С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, (ПДС) которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и пополнить счет.

Также можно воспользоваться налоговым вычетом — вернуть 13% своих взносов. Но не больше суммы НДФЛ, которую вы заплатите за год. И в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций — ожидается, что он появится в поправках к Налоговому кодексу в 2024 году и составит 52 000 рублей.

Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше — если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца.

Кредитные каникулы можно брать по любым кредитам и займам

Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях — к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки.

С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. И не имеет значения, когда именно вы их взяли. Но важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий:

∙ ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом;

∙ вы пострадали в чрезвычайной ситуации — пожаре, наводнении или другом бедствии.

По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только раз по каждой из этих причин.

Чтобы отложить платежи по кредитной карте, лимит по ней не должен превышать 150 000 рублей. По автокредиту размер выданной суммы не может быть больше 1,6 млн рублей. По остальным кредитам и займам — 450 000 рублей.

Разрешать или запрещать компаниям использовать биометрию можно будет через Госуслуги

С 1 января на портале «Госуслуги» появится новая опция — через личный кабинет можно будет давать и отзывать согласие разным организациям на обработку своих биометрических данных.

Вся биометрия — изображения лица и записи голоса — хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Раньше через Госуслуги удавалось только полностью удалить свои данные из базы. Теперь также получится контролировать, у кого есть право на использование вашей биометрии, и управлять своими согласиями онлайн.

Банки и МФО будут предупреждать закредитованных заемщиков о риске оказаться в долговой яме

С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых.

Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа — в нем нужно будет проставить подпись (или галочку, если документ в электронном виде).

Время на отказ от допуслуг по кредитам и займам увеличится с 14 до 30 дней

С 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита (ПСК) и напоминать о праве отказаться от них. ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты.

Раньше некоторые банки и МФО умалчивали, что многие платные услуги и сервисы являются необязательными для оформления кредита или займа. На первой странице договора они прописывали только проценты по долгу и не включали туда другие траты. В результате заемщики не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней.

Банки будут напоминать об окончании срока вклада

С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается.

Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше.

Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада, и если по нему нет услуги автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент.

Появятся короткие полисы ОСАГО

С 1 марта автовладельцы смогут оформить ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев.

Сейчас договоры ОСАГО заключаются на год, при этом разрешается выбрать сокращенный период страхования — минимум три месяца. Такой вариант удобен, например, если машина используется исключительно летом. Но важно учитывать, что цена годового полиса с сокращенным периодом пользования определяется по единым коэффициентам. Скажем, для страховки на три месяца коэффициент составляет 0,5. То есть она обойдется в половину стоимости годового полиса.

Для новых краткосрочных договоров компании будут сами устанавливать коэффициент для расчета цены страховки. В итоге может оказаться, что за двухмесячный полис придется заплатить больше, чем за годовой с трехмесячным периодом использования. Чтобы не прогадать, лучше заранее уточнять, во сколько обойдутся разные варианты.

Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.

Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях:

операция проводится в офисе банка; при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.

Банки будут обязаны тормозить переводы на мошеннические счета

С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах.

Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.

Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан остановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику. Отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода.

Но если, несмотря на предупреждение, клиент все же настоит на операции или просто не отреагирует в течение двух дней, деньги уйдут аферистам. В таком случае банк уже не будет отвечать за последствия и ничего не компенсирует. А пострадавшему останется только обращаться в полицию.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации и трендах на банковском рынке Новосибирской области.

Материал предоставлен пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ