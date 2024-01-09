Ученые разработали полимер для заполнения опасных сплетений сосудов в Новосибирске

Новосибирские разработали эмболизат для предотвращения разрыва сосудов. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

– Мы сотрудничаем с нейрохирургами из клиники Мешалкина, именно они попросили нас помочь с рентгеноконтрастными эмболизатами. На рынке существует только два импортных аналога, – отметил Аркадий Брызгалов, научный сотрудник лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН, директор ООО «Медин».

По заверению ученых, созданный препарат гораздо лучше импортных. Разработка почти не имеет примесей, а импортные препараты содержат их в большом количестве.

Отечественный эмболизат сделан на основе металла тантал и йода.

На данный момент проводятся эксперименты на мини-пигах. В этому году пройдут завершающие испытания.

Отметим, что эмболизаты используют для предотвращения разрыва сосудов, купирования сгустков капиллярных сосудов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые смогли продлить срок хранения фруктов при комнатной температуре.

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