Ученые разработали полимер для заполнения опасных сплетений сосудов в Новосибирске

Новосибирские разработали эмболизат для предотвращения разрыва сосудов. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
– Мы сотрудничаем с нейрохирургами из клиники Мешалкина, именно они попросили нас помочь с рентгеноконтрастными эмболизатами. На рынке существует только два импортных аналога, – отметил Аркадий Брызгалов, научный сотрудник лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН, директор ООО «Медин».
По заверению ученых, созданный препарат гораздо лучше импортных. Разработка почти не имеет примесей, а импортные препараты содержат их в большом количестве.
Отечественный эмболизат сделан на основе металла тантал и йода.
На данный момент проводятся эксперименты на мини-пигах. В этому году пройдут завершающие испытания.
Отметим, что эмболизаты используют для предотвращения разрыва сосудов, купирования сгустков капиллярных сосудов.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые смогли продлить срок хранения фруктов при комнатной температуре.
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Фото: Freepik — freepik
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Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru