Как отличить класс новостройки

Самый популярный и доступный класс новостроек — это эконом. Типовой дом имеет от 5 до 18 этажей и построен по монолитной, кирпичной, блоковой или панельной технологии чаще всего в спальном районе города. Квартиры данного класса чаще всего имеют потолки высотой до 2,7 м, черновую отделку и стоят около 60 000 рублей за кв. м. Быстро найти все имеющиеся в продаже варианты на новосибирском первичном рынке недвижимости поможет онлайн-проект damvamdom.ru.

Жилье класса комфорт отличается от эконом-класса более разнообразными планировками, высотой потолков до 2,9 м, наличием предчистовой отделки в квартирах. Цена за квадратный метр составляет от 75 000 рублей, в зависимости от района.

В большинстве случаев дом имеет закрытый двор с детскими и спортивными площадками, комплексным озеленением и благоустройством. Новостройки бизнес-класса возводятся по индивидуальному проекту с применением высококачественных материалов.

Чаще всего такие дома расположены в центре города, имеют подземный паркинг и другие дополнительные помещения для удобства жильцов. Квартиру можно купить со свободной планировкой по цене от 100 000 рублей за кв. м. Премиум-класс встречается редко, так как не пользуется массовым спросом. Такое жилье имеет уникальный дизайн, квартиры сдаются с ремонтом по цене от 150 000 рублей за квадратный метр.

Многие люди сталкиваются с проблемой выбора квартиры в новостройке, так как имеют ограниченный бюджет, в который необходимо вписать множество запросов и пожеланий. Квартира — это дорогостоящая покупка, поэтому каждому хочется выбрать надежного застройщика, который сдает жилье в срок и без нареканий.

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При покупке жилья в строящемся доме нельзя заключить с продавцом стандартный договор купли-продажи, так как объект еще не оформлен в собственность. С застройщиком покупатель заключает договор долевого участия. Обязательным документом по нему является акт приема-передачи, который оформляется после ввода здания в эксплуатацию.

Приобрести квартиру в новостройке у физического лица на этапе строительства также можно по договору уступки прав требования. Для подготовки необходимой документации советуем обратиться к квалифицированным специалистам.