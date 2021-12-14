Где взять кредит под залог транспортного средства

Несоответствие хоть одному пункту с большой вероятностью станет причиной отказа в выдаче кредита. Но что делать, если деньги нужны срочно? Читайте в нашем материале как оформить кредит под залог автомобиля и в чем его преимущества.

Почему кредит под залог машины – это выгодно

Оформление займа в банке или МФО предусматривает сбор множества документов. Если их не предоставить или они не соответствуют требованиям финансовой организации, например, у вас небольшая зарплата, то получить кредит вряд ли удастся.

Оформление кредита под залог автомобиля позволяет избежать необходимости собирать документы. Транспортное средство выступает в роли гарантии выплаты кредита, именно поэтому оформить займ настолько просто.

Где лучше взять кредит под залог автомобиля

Конечно, лучше всего для получения кредита под залог выбрать автоломбард в Алматы. Такая организация специализируется на выдаче займа под залог автомобиля. Процедура проводится максимально быстро. Всего за 30 можно получить деньги. Например, в онлайн-автоломбарде КредитЛайн к заявке о выдаче кредита добавляются фотографии автомобиля. Через несколько минут вы будете знать, какую сумму вам предлагают. Если условия вам подходят, посетите офис автоломбарда для заключения договора. Деньги можно получить сразу после постановки подписи наличкой или на карту.

Если и другие варианты, но они не такие привлекательные. Банки тоже предлагают деньги под залог машины. Но в любом случае от вас потребуют немало документов:

справка с места работы, если вы устроились на новую работу и еще не отработали 3 месяца, кредит вам не выдадут;

справка о ежемесячном доходе, если у вас небольшая зарплата в кредите тоже могут отказать;

кредитная история за прошедшие 10 лет, если у вас были просроченные платежи, даже на несколько дней, в кредите могут отказать.

Как видите, даже залог в виде автомобиля не освобождает от сбора документов. Если срочно нужны деньги и вы готовы заложить машину, то лучше обратиться в автоломбард.

Для оформления займа под залог транспортного средства в CreditLine понадобится удостоверение личности и техпаспорт. Все данные по кредиту можно отслеживать в личном кабинете на сайте автоломбарда.