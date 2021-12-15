Лоток для водоотведения и УЗК: особенности, назначение, выбор

Для этого используют лоток для водоотведения, изготовленный из прочного пластика. Такие желоба устанавливают в местах скопления воды под уклоном с последующим направлением ее в ливневую канализацию.
Особым спросом в последнее время пользуются водоотводные лотки из пластика. К их основным преимуществам относят следующее:
Такие лотки не подвержены коррозии в отличие от других материалов и характеризуются удобным применением. Они бывают с разным классом нагрузки, что расширяет сферу их использования.
При покупке обязательно учитывать целевое назначение и место установки. Например, на дорогах с движением грузового транспорта нужно использовать усиленные лотки с решеткой из чугуна.
Благодаря водоотталкивающим свойствам пластик не впитывает влагу, что исключает его обледенение при минусовых температурах. Гладкая и ровная внутренняя поверхность способствует быстрому отводу воды и защищает от образования разных отложений.
Для прокладки кабелей в каналах закрытого типа используется специальная протяжка (УЗК). Перед тем, как купить УЗК, следует детально ознакомиться с его особенностями и эксплуатационными параметрами.
Это устройство состоит из прутка и насадки (жесткой или гибкой). К отличительным особенностям протяжки для кабеля относят следующее:
При выборе УЗК следует обратить внимание на диаметр и длину прутка, радиус изгиба, температуру эксплуатации. Продается протяжка вместе с тросом, который намотан на бухту. При значительных габаритных размерах она устанавливается на специальную тележку, что упрощает передвижение и целевое применение.
В зависимости от используемых материалов для прутка УЗК бывает разных типов: стальное, нейлоновое, полиэстеровое, стекловолоконное. Они отличаются характеристиками и удобством применения.
Для благоустройства территории в общественных местах устанавливают велопарковки. По ссылке https://331.com.ua/veloparkovki можно подробнее ознакомиться с их особенностями, способом установки и ассортиментом.
Это особая устойчивая конструкция, предназначенная для хранения велосипедов. К металлической раме пристегивают транспорт при помощи велосипедного замка. Они должны быть прочными, достаточной высоты, надежными и эстетически привлекательными.
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