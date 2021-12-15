Лоток для водоотведения и УЗК: особенности, назначение, выбор



Для этого используют лоток для водоотведения, изготовленный из прочного пластика. Такие желоба устанавливают в местах скопления воды под уклоном с последующим направлением ее в ливневую канализацию.

Особенности и выбор лотков для водоотведения

Особым спросом в последнее время пользуются водоотводные лотки из пластика. К их основным преимуществам относят следующее:

приемлемая стоимость;

морозостойкость;

устойчивость к влаге и температурным перепадам;

легкость;

прочность и надежность;

износостойкость и долговечность;

большое разнообразие по размерам;

простой способ установки.

Такие лотки не подвержены коррозии в отличие от других материалов и характеризуются удобным применением. Они бывают с разным классом нагрузки, что расширяет сферу их использования.

При покупке обязательно учитывать целевое назначение и место установки. Например, на дорогах с движением грузового транспорта нужно использовать усиленные лотки с решеткой из чугуна.

Благодаря водоотталкивающим свойствам пластик не впитывает влагу, что исключает его обледенение при минусовых температурах. Гладкая и ровная внутренняя поверхность способствует быстрому отводу воды и защищает от образования разных отложений.

Что такое протяжка для кабеля или УЗК?

Для прокладки кабелей в каналах закрытого типа используется специальная протяжка (УЗК). Перед тем, как купить УЗК, следует детально ознакомиться с его особенностями и эксплуатационными параметрами.

Это устройство состоит из прутка и насадки (жесткой или гибкой). К отличительным особенностям протяжки для кабеля относят следующее:

маленький диаметр прутка;

повышенная прочность;

гладкая поверхность;

электробезопасность;

устойчивость к изгибам;

удобное применение.

При выборе УЗК следует обратить внимание на диаметр и длину прутка, радиус изгиба, температуру эксплуатации. Продается протяжка вместе с тросом, который намотан на бухту. При значительных габаритных размерах она устанавливается на специальную тележку, что упрощает передвижение и целевое применение.

В зависимости от используемых материалов для прутка УЗК бывает разных типов: стальное, нейлоновое, полиэстеровое, стекловолоконное. Они отличаются характеристиками и удобством применения.

Для благоустройства территории в общественных местах устанавливают велопарковки. По ссылке https://331.com.ua/veloparkovki можно подробнее ознакомиться с их особенностями, способом установки и ассортиментом.

Это особая устойчивая конструкция, предназначенная для хранения велосипедов. К металлической раме пристегивают транспорт при помощи велосипедного замка. Они должны быть прочными, достаточной высоты, надежными и эстетически привлекательными.