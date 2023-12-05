Как отличить сердечный приступ от невроза

Зачастую в стрессовых ситуациях у людей может возникнуть ощущение щемления в груди, боль в области сердца и одышка. По словам экспертов, преимущественно таким образом себя проявляет невроз, который проходит сам собой. Для этого достаточно просто успокоится, сделать несколько глубоких вдохов и расслабить мышцы, передает рекомендации экспертов «Российская Газета».

Однако не стоит недооценивать подобные покалывания и болезненные ощущения в груди, если они происходят регулярно. В таком случае очень важно проконсультироваться с врачом. Еще один симптом, свидетельствующий о том, что в работе сердечной мышцы не все в порядке, — появление боли в груди сразу после остановки физической активности. При этом эксперты предупреждают, что популярные препараты, как корвалол, валосердин, валокордин и валемидина бесполезны при резкой боли в сердце, так как обладают накопительным эффектом и могут помочь лишь при продолжительном употреблении. А вот боль в груди они способны снять лишь благодаря своим седативным свойствам.

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