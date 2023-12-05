Игрок «Сибири» стал лучшим новичком недели в КХЛ

Нападающего ХК «Сибирь» Владимира Михалева признали лучшим новичком недели в Континентальной Хоккейной Лиге. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

— Набрал 2 очка в трех матчах недели. На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок, один отбор шайбы, — уточнили в «Сибири».

Стоит отметить, что не так давно он был выбран участником в Матче звезд КХЛ. Это произошло из-за победы в Туле за Кубок Вызова МХЛ.

Напомним, что Михалев дебютировал в ноябре в «Сибири». Он уже сыграл несколько матчей за новосибирцев. До этого хоккеист был участником молодежной команды «Сибирские Снайперы», где отыграл 22 игры в текущем сезоне.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирского нападающего «Сибири» Никиты Короткова родился сын.