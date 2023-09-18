Как побороть осеннюю хандру: советы эндокринолога

Понижение температуры, уменьшение продолжительности светового дня и падение солнечной активности влияют на состояние человека. Причиной тому является снижение витамина D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света.

Врач-эндокринолог Светлана Шокур отметила, что в профилактической дозе витамин D можно принимать самостоятельно, в дозировке, указанной в инструкции.

— Если у человека выраженная нехватка витамина D, профилактической дозы будет недостаточно. Для этого нужно сдать кровь на анализ. Подбор дозы осуществляет врач-терапевт или врач-эндокринолог, — подчеркивает она.

Эксперт отмечает, что сонливость в осенний период связана с повышением в крови концентрации мелатонина. Этот гормон вырабатывается в организме с наступлением темноты. И в результате того, что осенью рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, поэтому человек чувствует сонливость даже ранним вечером.

— Повышенная выработка мелатонина приводит к тому, что температура тела понижается. Нам хочется есть больше сладкого, жирных продуктов, так как организм хочет согреться. Это приводит к тому, что витамины и минералы начинают интенсивно расходоваться. Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрых углеводов, — говорит Светлана Шокур.

По словам врача, необходимо обратить внимание на питание. Осенью важно потреблять продукты, содержащие триптофан (аминокислота, которая используется для производства мелатонина): индейку, сыр, орехи (например миндаль) и др. По ее словам, осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза.

Кроме того, организму требуется постоянное поступление витаминов для нормальной жизнедеятельности и правильных химических процессов.

— Осенью, в период гиповитаминоза, важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок. Заниматься спортом желательно минимум 2-3 раза в неделю по 1 часу — это позволит держать организм в тонусе, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, — говорит врач-эндокринолог.

Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, эксперт рекомендует профилактически сдать общий анализ крови. Отклонения от нормы в результатах этого исследования могут быть маркером вялотекущего воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии. Также имеет смысл определить уровень витамина D: если этот показатель низок даже после летних дней, то дотация витамина D точно показана на довольно длительное время.

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