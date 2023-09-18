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В самолете, севшем на пшеничном поле под Новосибирском, нашли игрушку и очки

  • 18/09/2023, 16:08
Автор:
потерялись в самолете
Администрация Убинского района ищет хозяев забытых в аварийном Аэробусе вещей.

В самолёте, севшем в поле под Новосибирском, найдены личные вещи. Это очки и игрушечная фигурка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Убинского района.

— Может кто-то узнает в них свои или подскажет хозяину, что вещь не потеряна и ждёт его. Конечно, особой ценности эти вещи не представляют, но возможно они кому-то дороги как память, — отметили в администрации.

Это не единственные найденные на воздушном судне забытые в спешке вещи. Многие из них уже отправлены в Омск.

Напомним, что самолет Аэробус A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Посадка прошла благополучно. На борту находился 167 человек, пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что Уральские авиалинии возместят ущерб новосибирским сельхозпроизводителям.

Фото со страницы администрации Убинского района в Вконтакте

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Самолет сел в поле потеряли Новосибирск


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