Как подготовить дачный участок к зиме — полезные советы

Защита дачи от воров в зимний период – простые рекомендации

Самый надежный способ защиты участка от грабителей – установка сигнализации и видеонаблюдения. Но эта услуга стоит недешево, поэтому пользуются ею единицы. Есть более бюджетное решение. Можно повесить муляжи камер – это отпугнет воров. Как и таблички в духе «Охраняется милицией». Злоумышленники два раза подумают, прежде чем предпринять попытку проникновения на такой участок.

Все ценное имущество с дачи на зиму придется перевезти в город, чтобы лишний раз не искушать воров. Тут нужно учитывать, что воришками могут оказаться не только заезжие гастролеры, но и не слишком честные соседи, которым что-то приглянулось летом.

Для отпугивания злоумышленников рекомендуется сделать имитацию сигнализации – это стоит не так уж дорого. Помимо этого желательно установить решетки на окна и роль-ставни. Решетки лучше ставить с внутренней стороны, так будет надежнее.

Позаботьтесь о защите входа в дачный дом – это уменьшит вероятность несанкционированного проникновения.

Используйте свет для отпугивания грабителей. Можно установить специальные датчики, активирующие освещение в определенные периоды времени. Маловероятно, что воры сунутся в дом, в котором горит свет. Это хороший способ имитации жизни на даче в зимний период.

Некоторые владельцы загородной недвижимости, покидающие ее на несколько месяцев, пишут на дверях фразы, сулящие злоумышленникам всяческие беды и даже гибель. Но это может отпугнуть только суеверных воров, а таковых немного.

Как уберечь дачный дом от пожара

В защите от пожара дачный дом зимой нуждается не меньше, чем в защите от злоумышленников. Желательно вывески все склонные к возгоранию жидкости и заполненные газом баллоны. Не оставляйте на участке сухую листву с дровами. Важно убрать мусор не только с огорода, но и с крыши. При наличии хвороста его нужно держать не менее чем в 3-х метрах от дома. Если возгорание случится на соседнем участке, то на дом огонь перекинется не сразу.

Не оставляйте на даче горюче-смазочные материалы, даже небрежно брошенный окурок может повлечь возгорание. Не стоит жечь на участке листья осенью, лучше отправлять их в контейнер с мусором.

На видном месте должен висеть телефон экстренных служб. В форс-мажорных ситуациях многие теряются и не знают, что делать. Номер МЧС или пожарных позволит вовремя вызвать помощь.

Покидая дачный участок на зимний период, обязательно перекрывайте подачу газа, просто выключить плиту недостаточно. Это особенно важно для деревянных построек. Прежде чем законсервировать дом на зиму, проверьте все отопительное оборудование. При обнаружении какой-либо неисправности или некорректной работы, вызывайте мастера.

Перед отъездом в обязательном порядке выключайте все электроприборы из розеток. Желательно отключать не только газ, но и электричество – выкручивать пробки. Реалии таковые, что большая часть возгораний случается из-за изношенной проводки.

Соблюдайте простые предписания, которые уменьшат вероятность неприятных ситуаций на дачном участке в зимний период. Начинайте подготовку к холодам заблаговременно, в особенности, если загородное домовладение остается без присмотра до самой весны.