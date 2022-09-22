Основные работы в саду осенью. Подготовка к зиме

Уборка листьев

Прежде всего из сада убирают опавшую листву, поскольку в ней могут зимовать личинки насекомых или болезнетворные микроорганизмы. Весной, с наступлением тепла, они просыпаются и наносят существенный вред растениям.

Опавшие листья собирают и сжигают за пределами дачного участка.

Подготовка к зимовке плодовых деревьев

Существует целый ряд мероприятий по подготовке плодовых деревьях к зиме.

Обрезка растений

В сухую, ясную погоду, за 3-4 недели до наступления заморозков, приступают к обрезке плодовых деревьев.

Используют хорошо заточенный инструмент, тщательно продезинфицированный спиртом или насыщенным раствором марганцовки, чтобы не травмировать растения и не занести в срез бактерии.

Осенью осуществляют санитарную обрезку, в процессе которой удаляют побеги:

тонкие;

сухие;

с признаками заболеваний или повреждения насекомыми-вредителями;

неправильно растущие.

Срез осуществляют под углом в 45о и обрабатывают раствором медного купороса из расчета 1 ч л на 1 л воды. Затем замазывают садовым варом.

Профилактика от болезней и вредителей

В профилактических мерах плодовые деревья опрыскивают раствором бордосской жидкости 1%. Уделяют особое внимание деревьям, пораженных плесенью.

Такая мера позволяет предотвратить появление:

парши;

мучнистой росы;

коккомикоза.

Приствольный круг, по всему периметру, обрабатывают мочевиной. В 10 л воды растворяют 1 л препарата.

Затем землю перекапывают на штык лопаты.

Другие мероприятия

В приствольный круг осенью вносят большое количество влаги, порядка 50 л воды под одно взрослое дерево. Такая процедура называется влагозарядный полив. Его осуществляют за несколько раз, чтобы у корней не образовывались лужи. Земля, напитанная водой, дольше промерзает и согревает корневую систему в сильные морозы.

Между поливами добавляют удобрения, из расчета на 1 м2:

компост — 2 кг;

зола — 100 г;

перегной — 5 кг.

Органические составы чередуют с минеральными:

суперфосфат — 1 ст л;

хлористый калий — 2 ст л.

Осенью полностью исключают азотосодержащие удобрения, поскольку этот элемент стимулирует наращивание зеленой массы. Молодые побеги вымерзнут зимой и могут погубить растение.

Далее приступают к побелке нижних скелетных веток, таким образом защищают растения от грызунов и солнечных ожогов. Используют готовые составы или подготавливают самостоятельно из компонентов:

известь — 3 кг;

медный купорос — 500 г;

вода — 10 л.

Составляющие тщательно перемешивают и обрабатывают растения.

Подготовка кустарников

Плодовые и декоративные кустарники осенью обрезают и подкармливают. Некоторые растения нуждаются в укрытии.

Поступают таким образом:

фиксируют побеги шпагатом;

высоко окучивают;

закрывают лапником — материал хорошо проводит воздух и сохраняет тепло;

прикрывают агроволокном, например спанбондом.

Так кусты благополучно зимуют. Весной укрытие разбирают.

Ягодные кустарники окучивают и мульчируют, используя один из материалов:

солому;

опилки;

торф.

Осенние работы в открытом грунте

После того, как был собран последний урожай, приступают к подготовке огорода к зиме. Тщательно удаляют все растительные остатки и сжигают их за пределами участка.

Грядки перекапывают на штык лопаты. Под перекопку вносят минеральные и органические составы.

Используют фосфор и калий в гранулах. Их равномерно распределяют и заделывают в грунт. Так восстанавливаю баланс почвы. Затем добавляют органические удобрения, навоз, торф или перегной из расчета 10 кг на 1 м2.

Некоторые садоводы высеивают осенью сидераты:

рапс;

овес;

гречиху;

вику;

фацелию.

Это растения, которые быстро наращивают зеленую массу. Их скашивают и заделывают в грунт осенью, перед заморозками, или весной. Постепенно перегнивая, они обогащают грунт питательными элементами, их корневая система улучшает структуру почвы.

Обработка теплицы

Целый ряд мероприятий проводят в теплице, чтобы конструкцию подготовить к будущему сезону.

Прежде всего удаляют все растительные остатки.

Затем тщательно зачищают, обеззараживают и прокрашивают антикоррозийной краской каркас.

С помощью хозяйственного мыла и моющего средства обрабатывают поликарбонат.

Грунт перекапывают и дезинфицируют. Для этого используют серную шашку, бордосскую жидкость 5% или медный купорос.

Вносят удобрения:

компост;

торф;

перегной.

Или высаживают сидераты.

Осенью садоводы осуществляют целый ряд мероприятий по подготовке сада и огорода к зиме. Такие работы позволяют растениям успешно перезимовать, весной быстро пуститься в рост. Почва восстанавливает баланс питательных веществ, становится более плодородной.