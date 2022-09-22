Основные работы в саду осенью. Подготовка к зиме

Прежде всего из сада убирают опавшую листву, поскольку в ней могут зимовать личинки насекомых или болезнетворные микроорганизмы. Весной, с наступлением тепла, они просыпаются и наносят существенный вред растениям.
Опавшие листья собирают и сжигают за пределами дачного участка.
Существует целый ряд мероприятий по подготовке плодовых деревьях к зиме.
В сухую, ясную погоду, за 3-4 недели до наступления заморозков, приступают к обрезке плодовых деревьев.
Используют хорошо заточенный инструмент, тщательно продезинфицированный спиртом или насыщенным раствором марганцовки, чтобы не травмировать растения и не занести в срез бактерии.
Осенью осуществляют санитарную обрезку, в процессе которой удаляют побеги:
Срез осуществляют под углом в 45о и обрабатывают раствором медного купороса из расчета 1 ч л на 1 л воды. Затем замазывают садовым варом.
В профилактических мерах плодовые деревья опрыскивают раствором бордосской жидкости 1%. Уделяют особое внимание деревьям, пораженных плесенью.
Такая мера позволяет предотвратить появление:
Приствольный круг, по всему периметру, обрабатывают мочевиной. В 10 л воды растворяют 1 л препарата.
Затем землю перекапывают на штык лопаты.
В приствольный круг осенью вносят большое количество влаги, порядка 50 л воды под одно взрослое дерево. Такая процедура называется влагозарядный полив. Его осуществляют за несколько раз, чтобы у корней не образовывались лужи. Земля, напитанная водой, дольше промерзает и согревает корневую систему в сильные морозы.
Между поливами добавляют удобрения, из расчета на 1 м2:
Органические составы чередуют с минеральными:
Осенью полностью исключают азотосодержащие удобрения, поскольку этот элемент стимулирует наращивание зеленой массы. Молодые побеги вымерзнут зимой и могут погубить растение.
Далее приступают к побелке нижних скелетных веток, таким образом защищают растения от грызунов и солнечных ожогов. Используют готовые составы или подготавливают самостоятельно из компонентов:
Составляющие тщательно перемешивают и обрабатывают растения.
Плодовые и декоративные кустарники осенью обрезают и подкармливают. Некоторые растения нуждаются в укрытии.
Поступают таким образом:
Так кусты благополучно зимуют. Весной укрытие разбирают.
Ягодные кустарники окучивают и мульчируют, используя один из материалов:
После того, как был собран последний урожай, приступают к подготовке огорода к зиме. Тщательно удаляют все растительные остатки и сжигают их за пределами участка.
Грядки перекапывают на штык лопаты. Под перекопку вносят минеральные и органические составы.
Используют фосфор и калий в гранулах. Их равномерно распределяют и заделывают в грунт. Так восстанавливаю баланс почвы. Затем добавляют органические удобрения, навоз, торф или перегной из расчета 10 кг на 1 м2.
Некоторые садоводы высеивают осенью сидераты:
Это растения, которые быстро наращивают зеленую массу. Их скашивают и заделывают в грунт осенью, перед заморозками, или весной. Постепенно перегнивая, они обогащают грунт питательными элементами, их корневая система улучшает структуру почвы.
Целый ряд мероприятий проводят в теплице, чтобы конструкцию подготовить к будущему сезону.
Прежде всего удаляют все растительные остатки.
Затем тщательно зачищают, обеззараживают и прокрашивают антикоррозийной краской каркас.
С помощью хозяйственного мыла и моющего средства обрабатывают поликарбонат.
Грунт перекапывают и дезинфицируют. Для этого используют серную шашку, бордосскую жидкость 5% или медный купорос.
Вносят удобрения:
Или высаживают сидераты.
Осенью садоводы осуществляют целый ряд мероприятий по подготовке сада и огорода к зиме. Такие работы позволяют растениям успешно перезимовать, весной быстро пуститься в рост. Почва восстанавливает баланс питательных веществ, становится более плодородной.
Фото с сайта freeimages.com
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