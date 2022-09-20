В Турции банки приостанавливают обслуживание платежной системы «Мир»

Первыми приостановили обслуживание карт платежной системы «Мир» Is Bankasi и DenizBank, объясняя это санкциями США и Великобритании, введенными против РФ, и предупреждением Минфина США о возможности введения вторичных санкций по отношению к компаниям, которые продолжают сотрудничать с Россией, сообщает Reuters.

При этом Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank все еще принимают карты «Мир», но не исключено, что они также введут рестрикции в одностороннем порядке.

В связи с этим АТОР порекомендовал россиянам для путешествия в Турцию брать с собой наличные, а также бронировать в Анталье отели, где «все включено», или, в случае Стамбула, как минимум с завтраками.

Напомним, 15 сентября под санкции США попал Владимир Комлев — исполнительный директор Национальной системы платежных карт (НСПК), управляющей «‌Миром».

На сегодня ни НСПК, ни «Мир» в санкционных списках Евросоюза или США не значатся.

Ранее редакция сообщала, что страны Запада и США готовы «надавить» на турецкие банки из-за сотрудничества с РФ, а платежная система «Мир» и вовсе может оказаться под санкциями ЕС.