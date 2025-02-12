Как подготовиться к киберугрозам, расскажут новосибирскому бизнесу

Эксперты МТС проведут ряд полезных вебинаров для бизнеса в Новосибирске. На бесплатных онлайн-занятиях участникам расскажут, как избежать ошибок и небрежности среди сотрудников, работающих удаленно, поделятся советами по организации труда в мессенджерах и научат, как подготовиться к киберугрозам.

Первый вебинар с названием «Стратегия против DDoS на 2025-й» пройдет 13 февраля в 15:00 (нск). Он предназначен для владельцев бизнеса, CISO, IT-директоров и CTO, а также специалистов из областей DevOps и SecOps. Специалисты поделятся реальными примерами воздействия кибератак на бизнес и дадут рекомендации по укреплению инфраструктуры перед новыми угрозами.

13 февраля в 18:00 (нск), состоится вебинар «Как навести порядок в рабочем мессенджере», который будет интересен руководителям, тимлидам и менеджерам проектов.

20 февраля в 15:00 (нск) пройдет вебинар «Как вывести работу выездных менеджеров на новый уровень», предназначенный для директоров по продажам и проектам цифровизации, где эксперты расскажут о повышении продаж корпоративным клиентам.

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