«Информация об эффективности ЕГЭ умалчивается»: новосибирский депутат Александр Аксененко высказался о госэкзаменах

Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» от Новосибирской области Александр Аксененко на «Правительственном часе» поинтересовался оценкой 20-летнего периода введения ЕГЭ. Вопрос был адресован профильным чиновникам от образования. В зале присутствовали зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министры, главы образовательных ведомств, а также ректоры и представители научного сообщества.

— Качество образования упало за последние 20 лет – это отметили буквально все выступающие. А тот факт, что именно 20 лет в нашем образовании «посвящены» разработкам и доработкам ЕГЭ – почему-то умалчивается, — рассказал новосибирский депутат Госдумы.

Александр Аксёненко согласился, что ЕГЭ способствует поддержанию равенства возможностей для поступления в вузы, но, при этом заявил о недостатке актуальных исследований последствий введения госэкзамена, что мешает объективно оценить эффективность этой системы в целом.

Также депутат-справедливоросс спросил у научного сообщества, планируется ли создание госкомиссии для изучения и анализа эффективности внедрения системы ЕГЭ, а также её последствий для системы образования.

— Ответили министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. К сожалению, правда, ответы их моего вопроса так и не коснулись. Из чего делаю вывод, что никаких объективных оценок «системы оценивания» в ближайшее время нам не видать, – указал парламентарий.

Не добившись четких разъяснений, депутат напомнил историю с «Болонской системой», которую сейчас, как абсолютно бесполезную, отменяют люди, ранее ее активно пропагандировавшие.

— Подождем, пока то же самое произойдет ЕГЭ в его нынешнем виде, — заключил депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска сократят набор на ненужные экономике специальности. А в ОГЭ для поступления в колледжи на рабочие специальности оставят два экзамена.