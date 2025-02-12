Более тысячи человек, находящихся в розыске, обнаружила нейросеть в Новосибирске

В Новосибирске, благодаря системе распознавания лиц FindFace, правоохранительные органы смогли выявить более тысячи человек, находящихся в федеральном розыске.
— В 2024 году в городе был задержан 1141 человек. Кроме того, с помощью системы распознавания лиц также было найдено 114 без вести пропавших, — сообщил Алексей Захаров, начальник городского МВД, на 41-й сессии Совета депутатов Новосибирска.
По данным правоохранительных органов, с помощью системы было раскрыто около 200 преступлений. В настоящее время к ней подключено около четырёх тысяч камер в городе.
Во время заседания заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный предложил установить камеры в подъездах жилых домов. Это позволит отслеживать передвижение наркокурьеров, которые часто оставляют запрещённые вещества именно там.
Напомним, в Новосибирске жители массово устанавливают камеры внутреннего наблюдения в домах и квартирах.
Ранее редакция сообщала о том, что новые камеры видеонаблюдения появятся в метро Новосибирска. Кроме того, в одном из поездов уже установлено новое голосовое оповещение.
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