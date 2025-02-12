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Более тысячи человек, находящихся в розыске, обнаружила нейросеть в Новосибирске

  • 12/02/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Более тысячи человек в федеральном розыске обнаружила система распознавания лиц Новосибирска
К системе FindFace в городе подключены более четырех тысяч камер

В Новосибирске, благодаря системе распознавания лиц FindFace, правоохранительные органы смогли выявить более тысячи человек, находящихся в федеральном розыске.

— В 2024 году в городе был задержан 1141 человек. Кроме того, с помощью системы распознавания лиц также было найдено 114 без вести пропавших, — сообщил Алексей Захаров, начальник городского МВД, на 41-й сессии Совета депутатов Новосибирска.

По данным правоохранительных органов, с помощью системы было раскрыто около 200 преступлений. В настоящее время к ней подключено около четырёх тысяч камер в городе.

Во время заседания заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный предложил установить камеры в подъездах жилых домов. Это позволит отслеживать передвижение наркокурьеров, которые часто оставляют запрещённые вещества именно там.

Напомним, в Новосибирске жители массово устанавливают камеры внутреннего наблюдения в домах и квартирах.

Ранее редакция сообщала о том, что новые камеры видеонаблюдения появятся в метро Новосибирска. Кроме того, в одном из поездов уже установлено новое голосовое оповещение.

Источник фото: Freepik / Автор – wirestock

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Рубрики : Право&Порядок Общество Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : федеральный розыск сессия Камеры


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